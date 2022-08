Savage Game Studios: Sony kündigt die nächste Übernahme an

Sony steht vor der nächsten Übernahme eines Studios. Wie das Unternehmen auf dem PlayStation Blog mitteilt, wurde eine „definitive Vereinbarung zur Übernahme von Savage Game Studios“ getroffen.

Mit dem Neuzugang wird Sony weniger die PlayStation-Konsolen stärken. Vielmehr handelt es sich bei den Savage Game Studios um eine Firma, die sich auf Content für Mobilgeräte spezialisiert hat.

Mit der anstehenden Übernahme möchte Sony die neue Strategie stärken, die eine erweiterte Veröffentlichung von Spielen auf PC und Mobilsystemen vorsieht. Vor allem mit Veröffentlichungen von PlayStation-Titeln auf dem PC konnten die Japaner zuletzt große Erfolge feiern.

„Wir sind auch auf unsere geplanten Veröffentlichungen für den PC stolz, von denen etwa die Uncharted: Legacy of Thieves Collection und Marvel’s Spider-Man den Spielern ohne PlayStation-Hardware einen Vorgeschmack auf unsere fantastische Sammlung von First-Party-Titeln geben werden“, so Hermen Hulst, Head der PlayStation Studios.

Neue Zielgruppen sollen erreicht werden

Sonys Aktivitäten auf Mobilgeräten sollen einen ergänzenden Charakter haben und mehr Möglichkeiten für mehr Menschen bieten, sich mit den Inhalten von PlayStation zu beschäftigen. Zudem habe man das Bestreben, neue Zielgruppen zu erreichen, die mit PlayStation und den PlayStation-Spielen noch nicht vertraut sind.

Savage Game gliedert sich in die neu geschaffene Mobile Division ein, die unabhängig von der Konsolen-Entwicklung agieren wird. Ziel sei es, innovative Erlebnisse auf der Basis von neuen und bestehenden PlayStation-IPs zu kreieren.

„Ich hoffe, ihr werdet euch mir anschließen und Savage Game Studios im Unternehmen willkommen heißen. Und ich hoffe, dass diejenigen, die neben Spielen auf der Konsole oder dem PC auch Spiele für Mobilgeräte genießen, sich auf das freuen werden, was sie in petto haben“, so Hulst weiter.

Im Studio werde bereits an einem „neuen, unangekündigten, erstklassigen Action-Spiel mit Live-Service für Mobilgeräte“ gearbeitet. Es sei aber noch zu früh für weitere Informationen.

Engagement auf Konsolen wird nicht geschmälert

Hulst versichert, dass die Bemühungen jenseits der Konsole „in keiner Weise unser Engagement für die PlayStation-Community“ schmälert. Gleiches gelte für die Leidenschaft, weiterhin „großartige Einzelspieler-Erlebnisse mit einer fesselnden Geschichte zu entwickeln“.

Ebenfalls verwies das Oberhaupt der PlayStation Studios auf PlayStation VR2, das sich der Veröffentlichung nähert und Anfang 2023 auf den Markt kommen wird. Es soll mit Games wie „Horizon: Call of the Mountain“ durchstarten.

Sony investiert seit Jahren verstärkt in Studios und andere Unternehmen mit und ohne Gaming-Bezug. Die Übernahme von Bungie zum Preis von 3,6 Milliarden Dollar wurde jüngst abgeschlossen. Es folgte die Ankündigung der Absicht, das Esports-Technologieunternehmen Repeat.gg zu kaufen.

Eine Übersicht über die bisherigen Investitionen, unter anderem in Haven Games, Bluepoint Games und Crunchyroll, könnt ihr euch auf Wikipedia anschauen.

