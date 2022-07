Sony: PS5-Hersteller übernimmt das nächste Unternehmen

PlayStation hat wieder zugeschlagen. Nach der inzwischen abgeschlossenen Übernahme von Bungie für 3,6 Milliarden Dollar sicherte sich der PS5-Hersteller die Technologieplattform Repeat.gg, womit die Esports-Aktivitäten von Sony gestärkt werden.

Repeat.gg veranstaltet Ranglistenturniere, die einen Zugang zum Esports erleichtern sollen. Dabei verfolgt das Unternehmen die Leistungen der Spieler in den Games und ermöglicht ihnen die Teilnahme an Wettbewerben. Über 100.000 Turniere wurden bereits veranstaltet, bei denen 2,3 Millionen Teilnehmer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Erst der Anfang der Reise

„Bei PlayStation ging es bei unserer Vision für Esports schon immer darum, Barrieren für Spieler abzubauen, damit sie sich auf allen Ebenen messen können“, so Steven Roberts, Vice President of Global Competitive Gaming bei Sony Interactive Entertainment.

„Gemeinsam mit dem talentierten Team von Repeat.gg freuen wir uns darauf, weitere Möglichkeiten für Spieler zu erkunden, sich an kompetitivem Gaming zu beteiligen und die Bandbreite unseres Esports-Angebots zu erweitern“, heißt es weiter. „Dies ist erst der Anfang unserer Reise und wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Updates mit unserer Community zu teilen.“

Repeat.gg wurde laut CEO Aaron Fletcher entwickelt, um neue Turnierformate zu ermöglichen, die einfach zu betreten und für Millionen von Spielern skalierbar sind. Man freue sich daher, dem PlayStation-Team beizutreten und gemeinsam daran zu arbeiten, die „Vielfalt der Turniererlebnisse zu erweitern, die Spieler unabhängig von ihrer Spielstärke genießen können“.

Die Übernahme durch Sony bzw. PlayStation bedeutet aber nicht, dass sich Spieler auf anderen Plattformen künftig nach alternativen Lösungen umschauen müssen: Repeat.gg wird nach eigenen Angaben auch weiterhin Spiele auf anderen Plattformen unterstützen, darunter Mobile, PC und Konsolen.

Die Übernahme soll die Möglichkeit bieten, Repeat in den nächsten Jahren mit „vielen neuen Funktionen erheblich zu erweitern“, und die Mission fortzusetzen, „ein Synonym für Esports zu werden“, indem ein Zuhause geschaffen wird, in dem „jeder die Chance hat, sich zu messen und zu gewinnen“.

Bei PlayStation wiederum gliedert sich die neuste Übernahme in eine Reihe von Investitionen in Live-Multiplayer-Games und Esport-Firmen ein. Im März des vergangenen Jahres wurde Sony Interactive Entertainment Miteigentümer von Evo, dem populären Kampfspielturnier. Außerdem veranstaltet das Unternehmen PlayStation Tournaments, die bereits in mehr als 70 Ländern stattfanden.

