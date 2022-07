PlayStation Plus Extra & Premium: Siebentägige Gratis-Trial steht bereit

PlayStation Plus Extra & Premium:

Ihr gehört zu denjenigen, die einen Online-Dienst vor dem Abschluss eines Abos zunächst testen möchten? Dann erhaltet ihr ab sofort die Möglichkeit, die Vorzüge des neuen PlayStation Plus-Dienstes im Zuge einer siebentägigen Gratis-Trial in Augenschein zu nehmen.

Im vergangenen Monat startete auch hierzulande das neue dreistufige Modell von PlayStation Plus, das sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammensetzt.

Jede der Stufen räumt euch den Zugriff auf ausgewählte Inhalte ein. Während die Essential-Stufe dem bisherigen PlayStation Plus-Dienst entspricht, umfassen Extra und Premium unter anderem den Zugriff auf umfangreiche Software-Bibliotheken, deren Spiele ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können.

Wer PlayStation Plus beziehungsweise die neuen Stufen Extra oder Premium vor dem Abschluss eines Abos zunächst in Augenschein nehmen möchte, darf sich über eine siebentägige Gratis-Trial freuen, die Sony Interactive Entertainment ab sofort anbietet.

Über 400 PS4- und PS5-Spiele und mehr

Die besagte Gratis-Trial steht zu den beiden Stufen Extra beziehungsweise Premium bereit und räumt euch über einen Zeitraum von sieben Tagen den vollen Zugriff auf alle Inhalte der jeweiligen Stufen ein. Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr nicht nur sieben Tage lang ohne weitere Kosten Spiele aus den PS4- beziehungsweise PS5-Bibliotheken herunterladen oder im Fall von Premium die abwärtskompatiblen Klassiker spielen könnt.

Gleichzeitig ist es im Prinzip möglich, das in dieser Woche erscheinende „Stray“ im Rahmen der kostenlosen Probephase zu spielen. Allerdings ist zu beachten, dass sich die siebentägige Gratis-Trial lediglich an Spieler und Spielerinnen richtet, die bisher keine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen. Wer PlayStation Plus bereits abonniert haben sollte, geht leider leer aus.

Die Möglichkeit, die siebentägige Probemitgliedschaft abzuschließen sowie alle weiteren Details zu den unterschiedlichen Stufen und Inhalten des überarbeiteten PlayStation Plus-Dienstes findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Beim Abschluss eines PlayStation Plus-Abos könnt ihr wie gehabt zwischen einer Ein-, Drei- oder Zwölfmonats-Mitgliedschaft wählen.

Quelle: Sony Interactive Entertainment

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren