PlayStation Plus Extra & Premium: Das sind die Neuzugänge im Juli 2022

PlayStation Plus Extra & Premium:

Heute stellte Sony Interactive Entertainment die diversen Neuzugänge für PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Nutzer vor. Freuen dürfen wir uns im Juli 2022 unter anderem über "Stray" und "Final Fantasy VII Remake Intergrade".

PlayStation Plus wird im Juli durch diverse Neuzugänge erweitert.

Nachdem vor ein paar Tagen bereits die obligatorischen PlayStation Plus-Titel vorgestellt und veröffentlicht wurden, kündigte Sony Interactive Entertainment heute die Neuzugänge an, auf die sich PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Nutzer im Juli 2022 freuen dürfen.

Wie bereits bekannt sein dürfte, wird ab dem 19. Juli 2022 das tierische Action-Adventure „Stray“ den Weg in den Service finden und kann ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden, solange euer Extra- oder Premium-Abo aktiv ist. Bei dem Katzen-Adventure bleibt es allerdings nicht. Darüber hinaus erhalten alle Fans klassischer Superhelden die Möglichkeit, den von Crystal Dynamics entwickelten Multiplayer-Titel „Marvel’s Avengers“ nachzuholen.

Für alle Rollenspiel-Freunde unter euch gesellt sich am 19. Juli 2022 zudem „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ zur Software-Bibliothek von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Bei „Intergrade“ haben wir es mit einer technisch aufpolierten Version des „Final Fantasy VII“-Remakes zu tun, die exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde.

Abgerundet wird das PlayStation Plus-Update im Juli 2022 von zwei PlayStation Portable-Klassikern und mehreren „Assassin’s Creed“-Abenteuern. Anbei die offizielle Übersicht über die weiteren Neuzugänge.

Diese Spiele stehen ab dem 19. Juli 2022 zur Verfügung

Stray | PS5

Marvel’s Avengers | PS4

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrats Nussiges Abenteuer | PS4

Jumanji: Das Videospiel | PS4

Paw Patrol: Im Einsatz | PS4

ReadySet Heroes | PS4

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Related Posts

Die neue dreistufige Version von PlayStation Plus startete im vergangenen Monat und bringt je nach Stufe verschiedene Vorzüge wie eine große Software-Bibliothek, den Zugriff auf diverse Emulatoren und PlayStation-Klassiker oder exklusive Demos mit sich.

Alle weiteren Details zu den drei Stufen sowie den damit verbundenen Inhalten und Preisen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren