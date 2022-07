Bungie: Übernahme durch Sony Interactive Entertainment abgeschlossen

Für viele sicherlich etwas überraschend kündigte Sony Interactive Entertainment Anfang des Jahres die Übernahme der „Destiny“- und „Halo“-Macher von Bungie an.

Nachdem es im Zuge der Übernahme hieß, dass der 3,6 Milliarden US-Dollar schwere Deal bis zum vierten Quartal 2022 über die Bühne gehen soll, ging nun alles ganz schnell. Wie Sony Interactive Entertainment am Abend bekannt gab, gaben die Wettbewerbshüter grünes Licht, wodurch die Übernahme von Bungie abgeschlossen werden konnte.

Somit gehört das Studio hinter der „Destiny“-Marke ab sofort offiziell zur Familie der PlayStation Studios. Laut Sony Interactive Entertainment werden die PlayStation Studios in verschiedenen Bereichen von der Bungie-Übernahme profitieren.

Vor allem Bungies Erfahrung im Bereich der Live-Service-Titel war ein wesentlich Faktor, der laut Sony Interactive Entertainment für eine Übernahme des im US-amerikanischen Bellevue ansässigen Entwicklerstudios sprach. Eigenen Angaben zufolge planen die PlayStation-Macher bis zum Jahr 2026 die Veröffentlichung von zehn Live-Service-Titeln, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und über Jahre mit neuen Inhalten und Updates unterstützt werden sollen.

Hier werden die verschiedenen Studios der PlayStation-Familie laut Sony Interactive Entertainment-Präsident Jim Ryan von Bungies Erfahrung, die die Entwickler des Studios bei den Arbeiten und der Weiterentwicklung der beiden „Destiny“-Titel sammelten, profitieren. Die Übernahme von Bungie ist übrigens nicht der einzige Deal, den Sony Interactive Entertainment in diesem Monat offiziell abwickelte.

Auch der Kauf von Haven Entertainment wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Das neue Studio der Branchenveteranin Jade Raymond wuchs im Zuge der Übernahme durch Sony Interactive Entertainment auf über 100 Angestellte und arbeitet derzeit an einem neuen Live-Service-Titel für die PlayStation 5, der zu gegebener Zeit genauer vorgestellt werden soll.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl

— PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022