Sony: Bis 2026 sollen zehn Live-Service-Spiele veröffentlicht werden

Live-Service-Spiele sind seit einigen Jahren in Mode. Begriffe wie Battle Pass, Season, Skins und Mikrotransaktionen sind aus unserem Sprachgebrauch kaum noch wegzudenken. Und auch Sony möchte in den nächsten fünf Jahren auf diesem Markt mitspielen.

Mit dem Kauf der „Destiny“-Entwickler von Bungie hat Sony Interactive Entertainment laut Präsident und Geschäftsführer Jim Ryan den ersten von mehreren geplanten Gegenschlägen zu Microsofts Bethesda- und Activision Blizzard-Akquisitionen durchgeführt. Nun hat das Unternehmen in der jüngsten Finanzkonferenz auch weitere Pläne für die nächsten Jahre offengelegt.

Ein großer Fünf-Jahresplan

Laut dem Chief Financial Officer Hiroki Totoki möchte man bis 2026 zehn Live Service-Spiele veröffentlichen. Unter anderem soll Naughty Dog („Uncharted“, „The Last of Us“) an einem Live-Service-Spiel arbeiten, während noch nicht bekannt ist, ob Bungies neue Marke, die sich in Entwicklung befindet, ebenfalls in diese Kategorie fallen wird.

Nichtsdestotrotz verlor Totoki auch einige Worte zu Bungie und den Einfluss, den das Studio haben wird. Demnach sollen die hauseigenen Studios von Bungie lernen, zumal die Entwickler eng mit Sony zusammenarbeiten möchten. Inwieweit Bungie den alteingesessenen PlayStation-Studios helfen soll, kann nur spekuliert werden. Jedoch hat das Studio in all seinen Jahren bewiesen, dass es technisch beeindruckende und zugleich unfassbar erfolgreiche Spiele mit einer langen Lebenszeit erschaffen kann.

Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, bei welchen weiteren Studios sich Live-Service-Spiele in Entwicklung befinden. Mit „MLB The Show“ veröffentlicht Sony schon jährlich ein Sportspiel, das stets mit neuen Inhalten erweitert und mit Mikrotransaktionen gefüllt wird. Dadurch stellt sich schon die Frage, ob fünf der zehn geplanten Spiele bereits die kommenden Ableger der Baseballsimulation sind. Auch das kommende Rennspiel „Gran Turismo 7“ könnte als Live-Service-Spiel berücksichtigt worden sein.

Vielleicht kehrt auch die eine oder andere alte Marke zurück. So würden sich „Killzone“, „Resistance“ oder auch „Twisted Metal“ für Live-Service-Dienste anbieten, indem man neue Karten, Skins, Waffen und vieles mehr nachträglich hinzufügen könnte. Jedoch wird die Zeit zeigen müssen, welche Spiele tatsächlich hinter der heutigen Nachricht verstecken.

Sobald Sony Interactive Entertainment etwaige Ankündigungen vornimmt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

