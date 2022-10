PS5: Liste mit Spielen von Kojima Productions, Firesprite und weiteren Studios geleakt – Gerücht

Eine im Internet geleakte Liste umfasst mehrere Spiele, die momentan für PC und PlayStation 5 in Arbeit sein sollen. Den Aussagen von Gematsu und Dusk Golem zufolge sind die Einträge durchaus authentisch.

Durch das Internet geistert momentan eine Liste, die angeblich unangekündigte Titel von Sony Interactive Entertainment enthält. Dazu gehören das „Horizon“-Remaster, über das wir schon am Wochenende berichteten, und weitere Spiele samt Plattformangabe.

Die erwähnten Titel sind in vielen Fällen nur mit ihrem Codenamen aufgeführt, darunter die Projekte von Kojima Productions, Firesprite, Sumo Digital, Ballistic Moon und London Studio.

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf den Leak werfen:

Guerilla Games

Horizon Forbidden West DLC

Horizon PS5 Remaster

Horizon Forbidden West PC Port

Horizon Online Multiplayer GaaS Title, PS5/PC

Firesprite

Heartbreak, PS5/PC, Survival Horror

Sumo Digital

Carbon, PS5, Open-World, Multiplayer

Lucid Games

Redstar, PS5, Vehicle Combat, Multiplayer

Kojima Productions

Ocean, PS5, Open-World

Ballistic Moon

Bates, PS5/PC, Survival Horror

London Studio

Camden, PS5/PC GaaS, Multiplayer

Zum DLC für „Horizon Forbidden West“ tauchte am Wochenende ein separates Gerücht auf, das den Eintrag untermauern könnte. Der für Sylens verantwortliche Schauspieler betonte in einem Tweet, dass er an neuen Motion-Capture-Arbeiten für das Sequel beteiligt ist.

„Hart bei der Arbeit … in einer Session für Horizon Forbidden West“, twitterte Lance Reddick, bevor seine Aussage wieder gelöscht wurde.

Insider melden sich zu Wort

Ob es eine Fälschung oder eine authentische Liste ist, lässt sich schwer beurteilen. Ihren Ursprung hat sie offenbar im 4Chan-Forum, wo Veröffentlichungen von Fakes keine Seltenheit sind.

Allerdings meldeten sich einige Insider zu Wort und gaben ihre Einschätzung ab. Tom Henderson beispielsweise scheint die gelisteten Spiele nicht zum ersten Mal vor sich zu haben: „Dies ist das Dokument, auf das ich mich bezogen habe. Es scheint die Quelle einiger Gerüchte zu sein, die wir in der letzten Woche mit Horizon Zero Dawn Remaster und Death Stranding 2 mit dem Codenamen Ocean hatten.“

Die Echtheit bestätigen könne er selbst aber nicht: „Um hinzuzufügen – ich persönlich kann die Echtheit nicht bestätigen. Aber es scheint, als hätten mehrere Quellen dies getan“, so Henderson in einem Folge-Tweet.

Etwas mehr könnte der Insider Dusk Golem wissen, der auf Resetera folgendes Statement hinterließ: „Okay, ich bestätige, dass die Liste echt ist, aber sie ist schon ein bisschen alt. Und ich glaube, es sind nur Leute aufgelistet, die in Großbritannien an Projekten arbeiten, die mit Sony zu tun haben. Das kann man aus der Liste der Entwickler ableiten.“

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Dusk Golem selbst findet die Liste „nicht sonderlich aufregend“. Allerdings sei er als Horror-Enthusiast „immer offen für mehr Horrorspiele“, die im Leak durchaus vertreten sind.

Auch die englischsprachige Publikation Gematsu sorgte für mehr Klarheit: „Gematsu war in der Lage, mehrere in dem Dokument aufgeführte Titel unabhängig voneinander mit mehreren Quellen zu verifizieren, die mit der Entwicklung vertraut sind, darunter auch die Horizon-Titel.“

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren