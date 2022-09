Returnal: Geleakter Clip scheint PC-Version und technische Features zu bestätigen

Auch der vom finnischen Studio Housemarque entwickelte Action-Titel „Returnal“ wurde in den letzten Monaten immer wieder mit einem Release auf dem PC in Verbindung gebracht.

Insbesondere ein mit einem Codenamen versehener Eintrag in der Datenbank von Steam wurde zuletzt regelmäßig aktualisiert und ließ so die Vermutung aufkommen, dass die PC-Ankündigung von „Returnal“ unmittelbar bevorsteht. Für neue Spekulationen sorgt ein geleakter Clip, der in den vergangenen Stunden seine Runden durch das Netz drehte und in der Zwischenzeit aufgrund von Urheberrechtsverletzungen von Sony Interactive Entertainment offline genommen wurde.

Interessanterweise schien der besagte Clip nicht nur die PC-Portierung von „Returnal“ an sich zu bestätigen. Darüber hinaus waren in dem Clip Details zu den technischen Features der PC-Version zu sehen, die wir anbei für euch aufgelistet haben.

Die unbestätigten Features der PC-Version in der Übersicht

Auflösungsskalierung: Rendern des Spiels mit einer niedrigeren als der nativen Auflösung, um die Performance zu verbessern.

Dynamische Auflösung: Lässt das Spiel die Auflösung in anspruchsvollen Szenen automatisch verringern.

DLSS: Nvidias beliebte KI-basierte Hochskalierungstechnik ist enthalten. Es verfügt über die Optionen „Performance“, „Ausgewogen“, „Qualität“, „Ultra-Performance“ und „Ultra-Qualität“.

AMD FSR: AMDs Upscaling-Technik wird ebenfalls unterstützt. Mit den gleichen Optionen wie DLSS.

NIS: Eine weitere Upscaling-Technik von Nvidia, die keine RTX-Grafikkarte erfordert.

Related Posts

Da eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Housemarque noch aussteht, sollten die Angaben zu den technischen Details der PC-Version zunächst mit der nötigen Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. Aufgrund der sich verdichtenden Hinweise könnte die PC-Version von „Returnal“ aber bald angekündigt werden.

Zumal mit dem Coop-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ heute bereits ein weiterer Titel der PlayStation Studios für den PC bestätigt wurde.

Quelle: PCGamer

Weitere Meldungen zu Returnal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren