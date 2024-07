Astro Bot: So macht Sony das PS5-Spiel in Hongkong schmackhaft

Mit “Astro Bot” scheinen Team Asobi und Sony Interactive Entertainment den Nerv vieler Spieler zu treffen, wie eine Auswertung der Wunschlisten zeigte. Und um die Popularität bis zum Launch weiter anzukurbeln, setzt der Publisher auf eine Reihe von Promo-Aktivitäten.

Entdeckt wurde eine solche Marketingaktivität auf der Ani-com & Games Hongkong 2024, wo ein blau-weißer Stand und weibliche Unterstützung auf die Ankunft der kleinen Robotor aufmerksam machen.

Tweet zeigt Astro Bot in Hongkong

Den besagten Stand präsentiert der Twitter/X-User Genki in einem Tweet. Zu sehen sind zwei Bilder, auf denen zwei junge Damen mit Spielhülle, DualSense und passender Kleidung bewaffnet den bevorstehenden Launch bewerben.

Nachfolgend könnt ihr euch das Bildmaterial anschauen:

Viele Follower sind sowohl von “Astro Bot” als auch von den Werbemaßnahmen begeistert. So schrieb ein Spieler: “Abgesehen vom cleveren Marketing: Soweit ich das gesehen habe, sieht dieses Spiel eigentlich ziemlich cool aus. Ich bin ziemlich gespannt, es zu sehen.”

Wann erscheint Astro Bot?

Bis PlayStation-Spieler selbst die Hülle von “Astro Bot” in den Händen halten können, müssen sie sich einige weitere Wochen in Geduld üben. Der Launch erfolgt am 6. September 2024 exklusiv für die PS5.

Vorbestellungen sind längst möglich, etwa bei Amazon. Beim Versandriesen kostet das neuste Werk von Team Asobi knapp unter 70 Euro.

Zum Haupt-Feature von “Astro Bot” gehören allerhand Cameo-Auftritte. In unserem Special hat Sven die bereits bekannten Charaktere zusammengefasst. Auch der Vorschaubericht von PLAY3.DE ist nachfolgend verlinkt:

“Astro Bot” spricht nicht nur erwachsene Spieler an. Ebenso werden viele Kinder zum Controller greifen und sich durch die Spielwelten arbeiten. Das wurde natürlich von Team Asobi bedacht, wie der Entwickler kürzlich betonte. Ebenfalls wurden Informationen zur Spielzeit und Game-Engine enthüllt.

