Astro Bot vor Doom und Gears of War: PS5-Spiel führt nach Showcase-Marathon die Wunschlisten an

Nach den Ankündigungsmarathons legt eine Liste nahe, welche Spiele in den vergangenen zwei Wochen den größten Eindruck hinterließen. Ausgewertet wurden Neuaufnahmen in die Wunschlisten der Spieler.

In den vergangenen zwei Wochen fanden allerhand Spiele-Events statt, beginnend mit Sonys State of Play bis hin zum Summer Games Fest, Xbox Games Showcase und Ubisofts Forward-Show.

Dabei kam es zur Präsentation und Neuankündigung zahlreicher Games, die mal mehr und mal weniger auf das Interesse der Spieler stießen. Besonders punkten konnte am Ende ein PS5-Exklusivspiel, wie eine Auswertung von IGN Playlist ergab.

Astro Bot setzt sich durch, doch dahinter sind viele Spiele vom Xbox Games Showcase

Die unten eingebettete Rangliste (via Gamesindustry) basiert auf den Kaufabsichten von 43.000 Spielern und berücksichtigt neue Wunschlisteneinträge vom 30. Mai (State of Play) bis hin zum 12. Juni 2024. Die meisten Spieler sind demnach an “Astro Bot” interessiert und planen, den PS5-Titel zu erwerben.

Während der erste Platz ein Achtungserfolg für Team Asobi und Sony Interactive Entertainment ist, machen die weiteren Plätze deutlich, welche Schlagkraft der Xbox Games Showcase hatte, auch wenn längst nicht alle Spiele exklusiv sind.

Allein in der Top 10 sind sechs Spiele von Microsoft Gaming (Xbox-Studios, Zenimax/Bethesda und Activision-Blizzard) vertreten. Dazu gehören “Doom: The Dark Ages” (Bethesda), “Gears of War: E-Day” (Xbox), “Perfect Dark” (Xbox), “South of Midnight” (Xbox), “Fable“ (Xbox) und “Call of Duty: Black Ops 6” (Activision Blizzard).

Nachfolgend eine Übersicht über die auf dem Xbox Games Showcase vorgestellten Spiele:

Auch “Assassin’s Creed Shadows” konnte das Interesse vieler Spieler wecken, trotz der Kritik einiger Leute an der Charakterwahl. “Lego Horizon Adventures” landete auf Rang 11. “Star Wars Outlaws” schnappte sich Platz 16, konnte aber viele Leser von PLAY3.DE beeindrucken.

Insgesamt sind neun Spiele von Microsoft Gaming in der Top 25 vertreten, was mit dem großen Showcase begründet werden kann. Sony Interactive Entertainment, Kepler und Ubisoft kommen jeweils auf zwei Spiele. Andere Publisher wie Capcom sind nur einmal vertreten.

Bei der nachfolgenden Tabelle ist zu beachten, dass nur Einträge einflossen, die in den vergangenen zwei Wochen neu auf die Wunschliste gepackt wurden. Dadurch profitierten vor allem Spiele, die in diesem Zeitraum neu angekündigt wurden, während zuvor enthüllte Games bereits auf vielen Wunschlisten verweilten. Vertreten sind letztlich viele Fortsetzungen, aber auch neun neue Marken.

Top-Wunschlisten-Spiele 30. Mai – 12. Juni (IGN-Playlist-Daten):

Rang Spiel 1 Astro Bot (Sony) 2 Doom: The Dark Ages (Bethesda) 3 Gears of War: E-Day (Xbox) 4 Perfect Dark (Xbox) 5 Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft) 6 Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive) 7 South of Midnight (Xbox) 8 Fable (Xbox) 9 Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) 10 Dragon Age: The Veilguard (EA) 11 Lego Horizon Adventures (Sony) 12 Life Is Strange: Double Exposure (Square Enix) 13 Indiana Jones and the Great Circle (Bethesda) 14 Metal Gear Solid Delta (Konami) 15 Mixtape (Annapurna Interactive) 16 Star Wars Outlaws (Ubisoft) 17 Wuchang: Fallen Feathers (505 Games) 18 Avowed (Xbox) 19 Black Myth: Wukong (Game Science) 20 Neva (Devolver Digital) 21 Flintlock: The Siege of Dawn (Kepler Interactive) 22 Atomfall (Rebellion) 23 State of Decay 3 (Xbox) 24 Stalker 2 (GSC Gameworld) 25 Monster Hunter Wilds (Capcom)

Welche Spiele haben es euch in den vergangenen Tagen dermaßen angetan, dass ihr sie liebend gerne kaufen würdet?

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren