Lego Horizon Adventures: Guerrilla spricht über Switch-Launch und Fanatiker im Studio

"Lego Horizon Adventures" erscheint im Herbst für PS5, Switch und PC. Warum man sich für eine solche Kooperation entschied und wie die Nintendo-Version in das Konzept passt, erklärte der zuständige Narrative Director in einem Interview.

Während Microsoft das Xbox-Portfolio zunehmend für andere Konsolen-Plattformen öffnet, konzentriert sich Sony weiterhin auf die PlayStation-Systeme und den PC. Überraschend ist es daher, dass ein Spiel, das auf einer der wichtigsten PlayStation-Marken aufbaut, auf der Switch landet.

Im Rahmen des Summer Game Fests gab Sony Interactive Entertainment die Entwicklung von “Lego Horizon Adventures” bekannt. Es entsteht bei Guerrilla Games und Studio Gobo. Die größte Überraschung des Abends war die Ankündigung nicht, da es zuvor einschlägige Gerüchte gab. Den überraschenden Part übernahm die Plattformwahl, zu der sich James Windeler, Narrative Director bei Guerrilla, in einem Gespräch mit VGC äußerte.

Tonnen von Lego-Fans bei Guerrilla

Zunächst widmete sich Windeler der Entscheidung, mit “Lego Horizon Adventures” deutlich von dem abzuweichen, was die “Horizon”-Marke in den vergangenen Jahren zu bieten hatte. Zwar gibt es längst ein Lego-Set, das den Langhals nachbauen lässt. Die Spiele boten allerdings stets ein ernsteres Setting.

Laut Windeler gebe es bei Guerrilla Games “Tonnen von Lego-Fans” und auch in die Entwicklung der Spiele flossen die Klemmbausteine ein. So habe man die ersten Maschinen für “Horizon Zero Dawn” mit Duplo konstruiert.

Während es “Fanatiker” im Studio gebe, die ganze Räume ihres Hauses mit Lego ausstatten, hatten Entwickler, die seit Jahren an der Reihe arbeiten, den Wunsch, mit der Marke etwas anzustellen, das skurriler und spaßiger ist.

Laut Windeler sei Lego quasi „von der Welt von Horizon angezogen“ worden. Denn in den Spielen der Reihe gebe es eine „helle und farbenfrohe Welt“ mit vielen Elementen, die sich in ein Lego-Spiel übertragen lassen. Dazu gehören nicht zuletzt die Maschinen.

Switch-Version fühlte sich wie eine natürliche Ergänzung an

Nur vereinzelt landen die von Sony entwickelten Spiele auf der Xbox. Hier bildet die “MLB The Show”-Reihe eine Ausnahme, was mit dem Wunsch des Lizenzgebers zusammenhängt.

“Lego Horizon Adventures” wiederum wird für PS5, PC und Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Während auch hier der dänische Rechteinhaber hinter Lego einen Einfluss gehabt haben dürfte, spricht Windeler von einer “wirklich einmaligen Gelegenheit”, die perfekt zu den eigenen Ambitionen passe.

„Ich erwähne es immer wieder. Aber wir möchten, dass es für jeden zugänglich ist. Und die Switch ist wirklich eine Plattform, die es uns ermöglicht, das Publikum zu erweitern“, so der Narrative Director.

Dieses Ethos ziehe sich durch das gesamte Spiel. Als Beispiel nannte Windeler das Steuerungsschema, das “ziemlich einfach” aufgebaut sei und auch mit einem einzigen Joy-Con funktioniert.

Sony Interactive Entertainment profitiert wiederum von einer enormen Zielgruppe. Die Switch kommt auf 141,32 Millionen Verkäufe. Sony verwies im vergangenen Mai auf einen Absatz von 59,3 Millionen PS5-Konsolen. Hinzu kommen die PC-Spieler. Erscheinen soll “Lego Horizon Adventures” im Herbst dieses Jahres.

