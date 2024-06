Microsoft: Mehr Xbox-Spiele für „mehr Plattformen“ geplant

Im Anschluss an den gestern Abend ausgestrahlten Xbox Games Showcase sprach Phil Spencer über weitere Xbox-Portierungen. Laut dem Gaming-Boss können wir bald "mehr Spiele auf mehr Plattformen" sehen.

Microsoft hielt gestern Abend seinen Xbox Games Showcase 2024 ab, der einige kommende Titel zeigte. Dabei standen vor allem die eigenen Konsolen sowie der Game Pass im Mittelpunkt. Bei wenigen Titeln wurde bemerkt, dass diese auch für die Konkurrenz PlayStation erscheinen.

Im Anschluss an die Ausstrahlung gab sich der Head of Xbox, Phil Spencer, dann redseliger. So soll Microsoft mit mehr Xbox-Games „auf mehr Plattformen“ planen.

Bereits vier Xbox-Titel auf PlayStation

Microsoft hat in diesem Jahr bereits vier ehemalig exklusive Xbox-Spiele für die PlayStation veröffentlicht: „Sea of Thieves“, „Grounded“, „Pentiment“ und „Hi-Fi Rush“. Wie Spencer in einem Gespräch mit den Kollegen von IGN angab, könnte es dabei jedoch nicht bleiben.

„Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Xbox-Kunden besteht darin, dass sie die Möglichkeit haben werden, Spiele zu kaufen oder zu abonnieren“, so Spencer. „Wir werden Spiele auf anderen Bildschirmen unterstützen – und ihr werdet mehr unserer Spiele auf mehr Plattformen sehen. Wir sehen das einfach als Vorteil für die Franchises, die wir aufbauen. Und wir erleben das auch durch die Spieler, die es lieben, spielen zu können.“

Noch keine konkreten Spiele genannt

Phil Spencer hat bei dem Interview jedoch noch keine Spiele genannt, die als exklusive Xbox-Titel auch für andere Plattformen erscheinen sollen. Bei dem Showcase wurde bekanntgegeben, dass das nächste Spiel der „Doom“-Reihe, „Doom: The Dark Ages“, auch für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Laut Spencer war dies jedoch schon immer so geplant.

Darüber hinaus gibt es immer wieder Gerüchte darüber, welche Titel von Xbox als nächstes für die Konsolen von Sony erscheinen könnten. So soll Microsoft unter dem Namen „Project Latitude“ intern entscheiden, welche Spiele ihren Weg auf andere Plattformen finden. Angeblich könnte darunter auch das Xbox-Flaggschiff „Halo“ fallen.

