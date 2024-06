Doom The Dark Ages für PS5: Phil Spencer begründet Verzicht auf Exklusivität

Wie in der offiziellen Ankündigung von "Doom: The Dark Ages" bestätigt wurde, erscheint der düstere Shooter auch für die PS5. Eine Entscheidung, auf die Microsofts Phil Spencer in einem aktuellen Interview einging.

Nachdem sich im Vorfeld des Events bereits abzeichnete, dass id Software „Doom: The Dark Ages“ auf dem Xbox Games Showcase 2024 präsentieren wird, ermöglichte uns das Studio am gestrigen Sonntagabend einen ersten Blick auf den Shooter.

Im Rahmen des ersten Trailers bestätigten die Entwickler, dass wir es bei „Doom: The Dark Ages“ in der Tat mit einem Prequel zur „Doom“-Reihe zu tun haben, in dem auf die Hintergrundgeschichte des Doom-Slayers eingegangen wird. Und noch ein weiteres Gerücht bestätigte sich gestern Abend: Der Release des Shooters für die PS5.

Doch warum verzichtete Microsoft bei „Doom: The Dark Ages“ auf eine Exklusivität? Eine Frage, die Microsofts Gaming-Boss in einem Interview beantwortete.

Spencer verweist auf die Historie von Doom

Laut Spencer gab zum einen die lange Historie von „Doom“ auf anderen Plattformen den Ausschlag. Damit greift Spencer eine Aussage aus dem Jahr 2021 auf. Als Bethesda Softworks beziehungsweise dessen Mutterkonzern Zenimax seinerzeit von Microsoft übernommen wurden, wies Spencer darauf hin, dass das Unternehmen bestehende Marken auf anderen Plattformen und deren Communitys respektieren möchte.

Doch noch ein weiterer Grund führte zur Entscheidung, „Doom: The Dark Ages“ für die PS5 zu veröffentlichen. Der Wunsch von id Softwares Studio Director Marty Stratton, den Shooter so vielen Spielerinnen und Spielern wie möglich zugänglich zu machen. Daher war die Frage nach einem Multiplattform-Release von „Doom: The Dark Ages“ intern schnell geklärt.

„Doom ist definitiv eines dieser Franchises, das auf so vielen Plattformen lief“, erklärte Spencer. „Ich finde, dass es ein Franchise ist, das jeder spielen sollte. Als ich mich vor ein paar Jahren mit Marty zusammensetzte, fragte ich ihn, was er machen wolle. Und er sagte, er wolle es auf allen Plattformen verkaufen. So einfach ist das.“

Ein Prequel mit einem mittelalterlichen Setting

Wie eingangs angesprochen haben wir es bei „Doom: The Dark Ages“ mit einem Prequel zu tun. Dieses Mal setzen die Entwickler von id Software auf ein mittelalterliches Setting. An der spielerischen Ausrichtung ändert sich in dem Prequel nichts. Ein weiteres Mal wartet ein rasanter Shooter, in dem wir in die Rolle des Doom-Slayers schlüpfen und den Kampf gegen tödliche Dämonen aufnehmen.

„Kämpfe im Mittelalter gegen Dämonenbataillone, die aus brandneuen Bedrohungen und altbekannten Feinden bestehen. Bezwinge ihre bösartigen Kräfte mit harten Shooter-Kämpfen in einer heroischen Geschichte epischen Ausmaßes“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

