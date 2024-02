Microsoft: Mutmaßliche Gründe für Multiplattform-Strategie

Microsoft will Milliarden Spieler erreichen. Dem gegenüber stehen geschätzt 27 Millionen Verkäufe der Xbox Series X und Xbox Series S, was etwa der Hälfte der PS5-Verkäufe entspricht. Auch die Xbox One-Generation war für Microsoft enttäuschend.

Als Konsequenz wird Microsoft die Xbox-Strategie offenbar ausweiten und zu einem Multiplattform-Publisher werden. Im Laufe des Vormittags berichteten wir über entsprechende Hinweise und Gerüchte.

Timdog meldet sich zu Wort

Spiele wie “Starfield” und selbst das bevorstehende “Indiana Jones” sollen für PS5 erscheinen, was für Aufruhr in den Xbox-Communitys sorgt. Auch der Influencer Timdog erklärte in den vergangenen Stunden, dass er ab sofort kein Xbox-Fanboy mehr sei.

In einer späteren Diskussion hob er mehrere Punkte hervor, die letztlich für die Neuausrichtung gesorgt hätten. Einige Angaben sind nachvollziehbar und beruhen auf Fakten. Andere könnten persönliche Einschätzungen und Rückschlüsse sein und sollten daher mit Vorsicht genossen werden.

Nachfolgend eine Zusammenfassung, die auf Twitter/X veröffentlicht wurde:

Tim hat gehört, dass “Call of Duty” möglicherweise nicht als Game Pass-Titel erscheinen wird.

Die Hardware-Verkäufe haben die Umsatzprognosen nicht erfüllt und der CFO ist erschrocken.

und der CFO ist erschrocken. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres gab es Konsolen für 350 Dollar und “niemand” hat sich dafür interessiert.

Die Xbox One war begehrter als die Series-Konsolen.

Sie sagten, die Hardware sei tot, und sie verzeichnen von Jahr zu Jahr Rückgänge bei der Hardware.

Der Game Pass ist nicht nachhaltig: Der Markt, den sie haben, ist nicht groß genug, um die Kosten zu kompensieren.

Tim hat von jemandem bei Microsoft gehört, dass sie die Xbox vielleicht nicht mehr mögen, wenn sie Activision bekommen. Sie wollen ROI (Return on Investment).

Zu den Leaks sei es gekommen, da ein Microsoft-Mitarbeiter, der mit der Neuausrichtung nicht einverstanden war, einen öffentlichen Aufschrei erzwingen wollte.

Zudem gebe es mit der Multiplattform-Strategie keine Probleme mehr bei künftigen Übernahmen von Videospiel-Unternehmen. Über das nötige Kapital verfügt das 3-Billionen-Dollar-Unternehmen durchaus.

Zudem sieht Timdog eine recht fragwürdige Content-Strategie: Alles soll digital werden, mit Werbung in den Spielen und KI-Community-Managern.

Und was sagt Microsoft? Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Monaten mehrfach die Andeutung machte, dass Nintendo und PlayStation als Zielplattformen angesehen werden, schweigt das Unternehmen zu den neusten Gerüchten, Spekulationen und Hinweisen, was ebenfalls verdächtig wirkt.

