Xbox: Microsoft setzt auf Multiplattform-Strategie – Bericht

Die Gerüchte und Hinweise verdichten sich: Microsofts Zukunftsstrategie auf dem Videospielmarkt scheint deutlich von dem abzuweichen, was das Unternehmen in den ersten 20 Xbox-Jahren im Sinn hatte. Alles deutet auf eine Multiplattform-Zukunft hin, wenn auch mit Einschränkungen.

In den vergangenen Wochen hieß es mehrfach, dass “Hi-Fi Rush” den Weg auf die PS5 und Switch finden wird. Später fanden Dataminer tatsächliche Hinweise auf eine Veröffentlichung für weitere Plattformen.

Tom Warren von The Verge erklärte daraufhin: “Ich kann bestätigen, dass der Hi-Fi Rush-Datamine echt ist und diese T-Shirt-Texturdateien im Spiel sind. Es sieht so aus, als käme Hi-Fi Rush für PS5 und Nintendo Switch.”

Multiplattform-Ansatz für bestimmte Xbox-Spiele

In einem Artikel auf The Verge ging Warren detaillierter auf die künftige Multiplattform-Strategie ein. So soll Microsoft von Fall zu Fall entscheiden, welche Spiele weiterhin exklusiv bleiben und welche zukünftig auf der Switch oder PS5 veröffentlicht werden.

Als Beispiel nannte Warren das kommende “Indiana Jones”. Es werde zunächst für Xbox-Konsolen erscheinen und später andere Plattformen erreichen, wobei die Exklusivität nur von kurzer Dauer sei. Warren geht von mehreren Monaten aus.

“Der genaue Zeitpunkt und die Verfügbarkeit von Indiana Jones and the Great Circle für verschiedene Plattformen könnte sich noch ändern, zumal Microsofts neuer Multiplattform-Ansatz für Xbox-Spiele noch nicht endgültig feststeht“, so der gut vernetzte Journalist.

Letztlich sehe es so aus, dass sich Microsoft “auf einige Xbox-Titel” für PS5 und Switch geeinigt habe, allerdings stecke der Teufel im Detail. Auch „Starfield“ könnte dabei sein:

Multiplattform-Ansatz auch von Microsoft angedeutet

Dass sich Microsoft nicht mehr nur auf die Xbox-Konsolen und den PC konzentrieren möchte, erklärte das Unternehmen in den vergangenen Monaten und Jahren recht offen. Nachfolgend einige Zitate, die zum Teil aus verschiedenen Interviews stammen:

„Egal, ob du auf Xbox, PlayStation, Nintendo, PC oder Handy spielst, du bist hier willkommen und wirst es auch bleiben, selbst wenn du dein Lieblingsfranchise nicht auf Xbox spielst. Denn wenn alle spielen, gewinnen wir alle.“ „Xbox ist eine Community von Spielern. Also ist es wichtig, eine Community von Spielern über eine Vielzahl von Plattformen aufzubauen, was der Gemeinschaft und der Marke noch mehr Stärke verleiht. So wie wir ROG Ally und Steam Deck als Teil der Xbox-Community betrachten, müssen wir in Zukunft auch die vielen Nintendo Switch- und PlayStation-Nutzer als Teil der Xbox-Community betrachten.“ Xbox-Chef Phil Spencer

“Erfolg ist für uns, wenn wir den Umsatz mit Inhalten und Diensten weiterhin zweistellig steigern können. Wenn wir schneller wachsen können, als der Markt wächst, gewinnen wir Anteile am Spielemarkt.” “Das bedeutet Smart-TVs. Das bedeutet mobile Geräte. Das bedeutet, was wir in der Vergangenheit als Konkurrenten angesehen hätten, PlayStation und Nintendo.” Xbox-Finanzchef Tim Stuart

„Wir glauben, dass wir jetzt in der Lage sind, das zu tun, was wir uns immer vorgenommen haben, nämlich großartige Spiele zu entwickeln und sie den Leuten auf allen Plattformen anzubieten.“ „Im Bereich Gaming verdoppeln wir unser Ziel, die erste Wahl für Menschen zu sein, um großartige Spiele zu spielen, wo, wann und wie auch immer sie wollen.“ „Ich glaube, dass wir mit Activision jetzt die Chance haben, ein guter Publisher zu sein, ganz offen gesagt, auf Sony und Nintendo und PC und Xbox.“ Microsoft-CEO Sateya Nadella

Ein Teil der Aussagen dürfte auch darauf bezogen sein, dass Spiele wie “Call of Duty” auf den PlayStation-Konsolen bleiben. Allerdings blieb der Verkauf von Xbox-Hardware zuletzt unter den Erwartungen und auch die Zukunftsprognose fiel niedriger als zunächst erhofft aus.

Gleichzeitig ist Microsoft mittlerweile der zweitgrößte Publisher auf dem Markt. Mit einem Ausschluss der Konkurrenzsysteme würde die Xbox-Sparte Einnahmen in Milliarden-Dollar-Höhe liegen lassen.

Und es könnte mehr kommen als bisher angenommen: „Ich finde es nicht so überraschend, dass Xbox mehr Spiele auf die PS5 bringt – angesichts der Strategie des Unternehmens hatte ich immer das Gefühl, dass dies in der Zukunft unvermeidlich sein würde. Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass so viele Spiele so schnell erscheinen würden (ich habe gehört, dass es sogar noch mehr werden als berichtet)“, berichtet der VGC-Journalist Andy Robinson.

