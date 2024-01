PS5: Microsoft möchte für Sony ein guter Publisher sein

Microsoft wandelt sich zu einem Multiplattform-Publisher. Satya Nadella sprach in diesem Zusammenhang über Zielplattformen wie Sony und Nintendo. Betrifft das auch die bisherigen Exklusivspiele der Xbox-Studios?

Spätestens seit der Übernahme von Activision Blizzard ist klar, dass Microsoft mit der Xbox-Sparte größere Ziele im Sinn hat. Der Verkauf von Konsolen schwächelt und selbst PS4-Spiele konnten den Absatz von Xbox Series X/S-Games im vergangenen Jahr in Europa übertreffen.

In der Rangliste der Plattformen mit den meisten Spieleverkäufen landete das Xbox-Duo hinter PC, PS5, Switch und PS4 auf dem fünften Platz. Es ist nicht nur ein Resultat der Game-Pass-Strategie. Denn in Europa spielen Xbox-Konsolen eine untergeordnete Rolle.

Im vergangenen Jahr gab es Meldungen über einen 80-prozentigen Marktanteil zugunsten der PlayStation-Konsolen. Und in Frankreich war gar die 90-Prozent-Marke in Sicht. Das heißt, der Kauf von Activision Blizzard wäre verschossenes Pulver, wenn Microsoft weiterhin auf Exklusivität beharrt.

Microsoft-CEO Satya Nadella meldet sich zu Wort

Exklusivität ist bei den Redmondern längst kein übergeordnetes Thema mehr. Zwar landeten Bethesda-Spiele, die einst für PlayStation-Konsolen geplant waren, exklusiv auf den Xbox-Plattformen inklusive PC. Allerdings ist Activision Blizzard ein Schwergewicht, das bei Marken wie “Call of Duty” übergreifende Verkäufe auf allen Plattformen benötigt, um tragfähig zu bleiben.

Entsprechend bereitet sich Microsoft darauf vor, fortan als Multiplattform-Publisher zu agieren.

“Wir lieben Spiele”, so Microsoft-CEO Satya Nadella in einem Gespräch mit Bloomberg. „Der Flight Simulator wurde sogar noch vor Windows entwickelt. Aber wir waren die Nummer drei, Nummer vier. Und jetzt, mit Activision, glaube ich, dass wir die Chance haben, ein guter Publisher zu sein – ganz offen gesagt – für Sony und Nintendo und PC und Xbox.“

Derartige Worte hören wir von Nadella nicht zum ersten Mal. Im Dezember erklärte er, dass Microsoft nach der Übernahme von Activision Blizzard samt King in der Lage sei, alle Plattformen mit großartigen Spielen zu versorgen. „Das heißt, auf der Xbox und den Konsolen, den PCs und jetzt auch auf dem Handy und in der Cloud“, so seine Worte.

Und auch der Xbox-Finanzvorstand Tim Stuart ließ zuletzt aufhorchen. Im November sprach er von “einer Art Strategiewechsel” und der Absicht, “First-Party-Erlebnisse [und] unsere Abonnement-Dienste auf jeden Bildschirm zu bringen” – einschließlich PlayStation und Nintendo. Der Xbox-Chef Phil Spencer dementierte derartige Pläne wenige Tage später.

Doch mit der bisherigen Game-Pass-Strategie dürfte Microsoft an Grenzen stoßen, die eine Ausweitung auf andere Plattformen zumindest sinnvoll erscheinen lassen.

Sea of ​​Thieves und Hi-Fi Rush für PS5 und Switch?

Dass der Xbox Game Pass bald auf PlayStation-Konsolen angeboten wird, klingt wenig wahrscheinlich. Mit einzelnen Spielen hingegen ist Microsoft längst auf den Konkurrenz-Plattformen vertreten. Und mehr könnte folgen.

Angeblich beabsichtigt das Unternehmen, ausgesuchte und bisher exklusiven Spiele sowohl auf der Switch als auch auf der PlayStation 5 zur Verfügung zu stellen. Genannt wurden in diesem Zusammenhang zuletzt “Hi-Fi Rush” und “Sea of Thieves”.

Eine Stellungnahme von Microsoft steht aus. Womöglich wird das heutige Xbox-Event für eine beiläufige Erwähnung genutzt. In den Fokus rücken allerdings andere Xbox-Games:

Was haltet ihr von der Möglichkeit, in Zukunft mehr Spiele von Microsoft auf den PlayStation-Konsolen zu sehen? Welches bisherige Xbox-Exklusivspiel würde euer Interesse wecken?

Weitere Meldungen zu Microsoft, Nintendo, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren