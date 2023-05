PS5: Verkauft sich laut der EU um ein Vielfaches besser als die Xbox Series X/S

In einer Rede begründete die EU die Entscheidung, der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zuzustimmen. Laut der Regulierungsbehörde war es unter anderem der vergleichsweise geringe Marktanteil der Xbox Series X/S in der EU, der dazu führte, dass dem Konsolenmarkt eine untergeordnete Rolle beigemessen wurde.

PS5 vs. Xbox Series X/S: Sony dominiert offenbar den europäischen Markt.

Während sich die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) dazu entschlossen, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren, stimmte die Europäische Kommission dem knapp 69 Milliarden US-Dollar schweren Deal zu.

In einer Rede der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die im Anschluss an die Entscheidung der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde, ging die europäische Regulierungsbehörde auf die Gründe ein, die zu ihrer Entscheidung zugunsten der Übernahme führten.

Wie es heißt, war unter anderem der Vorteil, den die PlayStation 5 beziehungsweise Sony Interactive Entertainment bezüglich des Marktanteils in der EU genießen, ein Grund dafür, dass der Konsolenmarkt in der Entscheidung eine untergeordnete Rolle spielte.

Klammert man andere Plattformen wie die Switch aus, dann bringt es die PS5 laut der EU auf einen Marktanteil von 80 Prozent. Diesem steht der Marktanteil der Xbox Series X/S in Höhe von 20 Prozent gegenüber.

Die Begründung der EU im Wortlaut

„Ein wichtiges Ergebnis war, dass der Gesamtmarktanteil von Microsoft und Activision in Europa im Allgemeinen niedrig war“, führte Vestager aus. „Erst wenn man sich spezifische Segmente wie Shooter-Spiele ansieht, kommt man über die 20 Prozent hinaus. Wenn es um die Konsolen geht, dann verkauft Sony etwa vier Mal so viele PlayStations wie Microsoft Xbox-Konsolen verkauft.“

Vestager ergänzte: „Unter diesem Kontext haben wir nicht gedacht, dass der Zusammenschluss ein vertikales Problem darstellt. Mir wurde gesagt, dass Call of Duty eine sehr beliebte Shooter-Franchise ist. Aber wir haben festgestellt, dass Microsoft sich wahrscheinlich nicht ins eigene Fleisch schneiden würde, indem es den Verkauf von Call of Duty-Spielen an die viel größere PlayStation-Spielergemeinschaft stoppt.“

„Unsere Kollegen bei der CMA haben unserer Meinung zugestimmt und sind letztendlich zu demselben Schluss gekommen.“

Unklar ist weiterhin, ob und in welcher Form die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in den USA über die Bühne gehen wird. Ende des vergangenen Jahres wies die Federal Trade Commission darauf hin, dass die Wettbewerbshüter den Deal in den USA mit einer Klage verhindern möchten.

Seitdem wurde es allerdings recht still um dieses Thema. Auch offizielle Stellungnahmen oder Updates seitens der FTC lassen weiter auf sich warten.

