Activision Blizzard: China genehmigt Übernahme durch Microsoft

Nachdem es zunächst nur ein unbestätigtes Gerücht auf Basis eines Dealreporter-Artikels war, hat Microsoft bestätigt, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch das Unternehmen hinter Windows und der Xbox in China genehmigt wurde.

Bedingungen wurden in China nicht gestellt, nachdem der Cloud-Gaming-Markt und Microsofts drohende Dominanz sowohl bei der CMA, die für die Übernahme keine Genehmigung erteilte, als auch bei der Europäischen Kommission, die der Übernahme nur mit Bedingungen zustimmte, ein großes Thema waren.

„Chinas bedingungslose Genehmigung unserer Übernahme von Activision Blizzard folgt auf Genehmigungsentscheidungen in der Europäischen Union und Japan, womit wir insgesamt 37 Länder mit mehr als zwei Milliarden Einwohnern erreicht haben“, so Microsoft in einem Statement gegenüber IGN.

Mehr Spiele für mehr Menschen

Zugleich nutzte Microsoft einmal mehr die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die Übernahme zu einer Situation führen wird, in der Verbraucher mehr Spiele auf mehr Geräten spielen können. Untermauert wurde diese Botschaft zuletzt mit Werbeanzeigen, die unter anderem auf dem Versprechen, „Call of Duty“ auf die Nintendo-Plattform zu bringen, basierten. Später kamen allerdings Zweifel daran auf, dass dies zumindest auf der Switch technisch betrachtet möglich sein wird.

Bei den Entscheidungen der CMA und der Europäischen Kommission waren die Konsolen kein großes Thema. Immerhin spielt Microsoft mit der Xbox in Europa eine eher untergeordnete Rolle. Activision Blizzard verwies im Laufe der CMA-Prüfung selbst darauf hin, dass PlayStation verglichen mit der Xbox in Europa einen Anteil von 80 Prozent hat.

Während Microsoft und Activision Blizzard in Großbritannien ein Berufungsverfahren eröffnet haben und die Entscheidung der CMA mit Top-Anwälten kippen möchten, muss das Geschäft in den USA noch genehmigt werden. Dort bereitet sich die Federal Trade Commission allerdings darauf vor, ihre Entscheidung im August vor Gericht zu verhandeln.

Zu welcher Entscheidung diese Verhandlung führen wird, ist offen. IGN konnte zwischenzeitlich mit einigen Rechtsexperten sprechen, die allerdings keine einheitliche Meinung zum Ausgang haben.

