Activision Blizzard: Sony dominiert mit 80 Prozent den Konsolenmarkt

Activision Blizzards Lulu Cheng Meservey geht davon aus, dass Sony mit einem Anteil von 80 Prozent den Konsolenmarkt beherrscht. In einem Tweet weist sie ebenfalls auf die Weigerung von Sonys Jim Ryan hin, einen neuen "Call of Duty"-Vertrag anzunehmen.

Nachdem Microsoft kürzlich behauptete, dass Sony mit einem Anteil von 70 Prozent den Konsolenmarkt dominieren würde, ging Activision Blizzards Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs and CCO, noch einen Schritt weiter. Schon seit einem Jahrzehnt würde der PS5-Hersteller mit einem Marktanteil von 80 Prozent den Konsolenmarkt beherrschen.

So schrieb sie auf Twitter: „Microsoft hat Sony (dem seit über einem Jahrzehnt dominierenden Konsolenmarktführer mit einem Marktanteil von 80 Prozent) einen 10-Jahres-Vertrag zu weitaus besseren Bedingungen angeboten, als Sony jemals von uns bekommen würde.“

Im weiteren Verlauf wies sie darauf hin, dass man Sony einen „garantierten langfristigen Zugang zu Call of Duty“ verschaffen wollte, aber das Unternehmen dieses Angebot immer wieder abgelehnt habe. Stattdessen soll Sonys Jim Ryan bei einer Anhörung gesagt haben: „Ich will keinen neuen Call of Duty-Vertrag. Ich will nur Ihre Fusion verhindern.“

In welchem Kontext diese Aussage fiel, ließ Lulu Cheng Meservey offen. Unklar ist auch, unter welchen Bedingungen Sony auf einen Marktanteil von 80 Prozent kommen würde. Vermutet werden kann, dass diese Aussage auf der Zahl basiert, die Microsoft kürzlich explizit für den europäischen Markt herausgab, ohne dabei Nintendo zu berücksichtigen.

Analysten gehen von kleineren Marktanteilen aus

Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis gab kürzlich deutlich abweichende Zahlen bekannt. Demnach kam Sony auf dem Videospielmarkt im vergangenen Jahr auf einen Marktanteil von 45 Prozent (Vorjahr 46,3 Prozent), während Nintendo bei 27,7 Prozent (Vorjahr 28,2 Prozent) und Microsoft bei 27,3 Prozent (Vorjahr 25,5 Prozent) lag. Mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft würde es an dieser Stelle noch einmal zu einer Verschiebung zugunsten von Microsoft kommen.

Die reinen Verkaufszahlen der Konsolen lassen sich nicht mehr miteinander vergleichen. Nachdem die PS3 und Xbox 360 mit 87,4 Millionen und 85,5 Millionen Verkäufen vergleichbare Zahlen erreichen konnten, legte Microsoft beim Launch der Xbox One einen holprigen Start hin. Grund waren unter anderem restriktive DRM-Maßnahmen, die nach heftiger Gegenwehr wieder zurückgenommen wurden, und ein anfangs höherer Konsolenpreis. Später verzichtete das Unternehmen auf die Herausgabe von Verkaufszahlen.

Die Übernahme von Activision Blizzard wird voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen. Welche Bedingungen und Abhilfemaßnahmen zuvor erfüllt werden müssen, ist offen. Eine Veräußerung eines Teilbereiches von Activision Blizzard lehnt Microsoft ab. Gleichzeitig macht das Unternehmen aus der angestrebten Übernahme eine PR-Aktion, wie eine kürzlich geschaltete Werbeanzeige in der Financial Times verdeutlicht.

