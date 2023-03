Xbox Game Pass: Preiserhöhung nach der Activision Blizzard-Übernahme? Microsoft bezieht Stellung

Wie Microsoft schon kurz nach der Ankündigung der geplanten Übernahme bestätigte, sollen alle Titel von Activision Blizzard nach dem Kauf des Publishers den Weg in den Xbox Game Pass finden.

Da sich unter den besagten Titeln auch Schwergewichte vom Schlage eines „Call of Duty“ oder „Diablo“ befinden, stellte sich schnell die Frage, ob nicht mit einer Preiserhöhung des Xbox Game Pass zu rechnen sei. Wie Microsoft in einer aktuellen Stellungnahme versicherte, sind diese Befürchtungen unbegründet, da das Redmonder Unternehmen auch weiterhin an den derzeitigen Preisen des Xbox Game Pass festhalten möchte.

Dabei verwies Microsoft auf die Übernahme von Bethesda Softworks, die bekannte Serien wie „The Elder Scrolls“, „Doom“ oder „Fallout“ in den Service spülte und ebenfalls keine Preiserhöhung nach sich zog.

Abonnenten wichtiger als eine Preiserhöhung

Da es Microsoft auch darum gehen muss, die Kosten der Übernahme wieder einzuspielen, wird die Anzahl der Abonnenten des Xbox Game Pass eine wichtige Rolle spielen. Um hier für eine entsprechende Performance zu sorgen, sei es wichtig, die aktuellen Preise beizubehalten. „Genau das hat Microsoft getan, als es in der Vergangenheit Inhalte zum Game Pass hinzugefügt hat, beispielsweise durch die ZeniMax-Transaktion, die zu zusätzlichen Inhalten, aber zu keiner Erhöhung der Abonnementpreise für den Game Pass geführt hat“, so Microsoft.

„Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass Game Pass-Benutzer preisbewusst sind und eine Erhöhung des Game Pass-Preises alle Benutzer betreffen würde, einschließlich derjenigen, die CoD nicht schätzen oder spielen. Game Pass-Abonnenten können nach einem Spielmonat jederzeit kündigen. Da CoD-Titel nur einmal im Jahr veröffentlicht werden, wäre die Wirkung nur von kurzer Dauer, da Spieler, die ihre Begeisterung für die neue Version von CoD innerhalb weniger Monate erschöpft haben, aufgrund des höheren Preises abwandern werden“, führte das Unternehmen aus.

„Als solches wäre jede Preiserhöhung kontraproduktiv, da sie die Abwanderungsrate der Abonnenten erhöhen würde. Dies steht in völligem Widerspruch zu der Bewertung der Begründung des Zusammenschlusses durch Microsoft im vorläufigen Ergebnis.“

Die Standard-Version des Xbox Game Pass schlägt monatlich mit 9,99 Euro zu Buche und räumt den Zugriff auf den Software-Katalog des Abo-Dienstes ein. Xbox Game Pass Ultimate hingegen umfasst zum Preis von 12,99 Euro monatlich darüber hinaus die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft und die Möglichkeit, die Titel des Angebots über die Cloud zu spielen.

Quelle: Videogames Chronicle

