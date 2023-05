Activision Blizzard x Microsoft: Namhafter Anwalt soll die Entscheidung der CMA anfechten

Im vergangenen Monat entschloss sich die britische Competition and Markets Authority dazu, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren. Aktuellen Berichten zufolge heuerte Microsoft einen bekannten Anwalt an, der auf Fälle dieser Art spezialisiert ist und die Entscheidung der CMA anfechten soll.

Im vergangenen Monat mussten die Verantwortlichen von Microsoft bei der geplanten Übernahme von Activision Blizzard den ersten großen Rückschlag hinnehmen, da sich die britische Competition and Markets Authority dazu entschloss, den 68,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal in UK zu blockieren.

Nachdem Microsoft und Activision Blizzard umgehend bekannt gaben, gegen diese Entscheidung in Revision gehen zu wollen, heißt es in einem aktuellen Bericht von The Telegraph, dass Microsoft dabei auf die Dienste eines bekannten Anwalts setzen wird. Die Rede ist von Daniel Beard, der den Fall im Auftrag der Monckton Chambers-Kanzlei übernehmen soll.

In den vergangenen Jahren machte sich Daniel Beard durch verschiedene Rechtstreits gegen die Europäische Kommission und andere Regulierungsbehörden einen Namen, die er für sich entscheiden konnte.

Erfolgreiche Rechtsberatung für Apple und Intel

Daniel Beard wird vom Telegraph als ein „führender Wettbewerbsanwalt“ beschrieben, der den Ruf genießt, weitreichende Entscheidungen diverser Regulierungsbehörde aufgehoben zu haben. Auch die iPhone-Macher von Apple setzten in der Vergangenheit auf die Dienste des bekannten Anwalts. In Irland sah sich Apple seinerzeit mit dem Vorwurf konfrontiert, illegale staatliche Beihilfen zur Standortsgründung bezogen zu haben.

Nachdem Apple zunächst zu einer Strafzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro verurteilt wurde, gelang es dem Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino mit der Unterstützung von Daniel Beard, erfolgreich in Berufung zu gehen und das Urteil schlussendlich aufzuheben. Darüber hinaus vertrat der Anwalt Intel in einem Fall, in dem die EU den Chip-Hersteller verdächtigte, seine Vormachtstellung auf dem Chip-Markt auszunutzen. Auch hier konnte Beard erfolgreich Einspruch einlegen und dafür sorgen, dass die 1,1 Milliarden Euro hohe Strafzahlung gegen Intel fallengelassen wurde.

Mit der Unterstützung des bekannten Anwalts scheint Microsoft nun also zu versuchen, die Entscheidung der Competition and Markets Authority anzufechten und dafür zu sorgen, dass die Übernahme zumindest in Großbritannien erfolgreich vollzogen werden kann.

Weitere Meldungen zum Thema Activision Blizzard:

Die nächste große Entscheidung steht in diesem Monat an, da die Europäische Kommission bis zum 22. Mai 2023 ihren vorläufigen Abschlussbericht zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorlegen möchte. Laut Reuters ist davon auszugehen, dass weitere Zugeständnisse durch Microsoft dafür sorgen werden, dass die Europäische Kommission dem Deal zustimmt.

Ob die Quellen von Reuters richtig liegen, erfahren wir im Laufe der nächsten Wochen.

Quelle: The Telegraph

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren