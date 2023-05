Activision: Milliardenentschädigung bei gescheiterter Übernahme laut Kotick zweitrangig

Im Interview mit CNBC sprach Activision Blizzards CEO Bobby Kotick über die aktuelle Entwicklung bezüglich der Übernahme des Publishers durch Microsoft. Auch wenn im Falle eines Scheiterns des Deals eine Entschädigung in Höhe von drei Milliarden US-Dollar fällig wäre, geht es Activision Blizzard weiterhin darum, die Übernahme erfolgreich abzuschließen.

Activision Blizzard hält weiter an der geplanten Übernahme durch Microsoft fest.

In der vergangenen Woche musste Microsoft bei der geplanten Übernahme des kalifornischen Publishing-Riesen Activision Blizzard einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. So äußerte die britische Competition and Markets Authority (kurz: CMA) Bedenken bezüglich des Wettbewerbs auf dem Cloud-Markt und entschloss sich dazu, die 68,7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme zu blockieren.

Auch wenn sowohl Microsoft als auch Activision Blizzard ankündigten, gegen diese Entscheidung in Revision gehen zu wollen, könnte die Entscheidung der CMA den kompletten Deal zum Scheitern bringen. Wie es in der offiziellen Ankündigung der Übernahme hieß, kann diese nämlich nur abgeschlossen werden, wenn die CMA, die FTC und die europäische Kommission dem Deal zustimmen.

Sollte die Übernahme scheitern, wird für Microsoft eine Entschädigungszahlung in Höhe von drei Milliarden US-Dollar fällig. Im Interview mit CNBC wies Activision Blizzards CEO Bobby Kotick darauf hin, dass die Entschädigungszahlung in seinen Augen zweitrangig sei, da es seinem Unternehmen weiterhin darum gehe, die Übernahme durch Microsoft erfolgreich über die Bühne zu bringen.

Industrie und Wettbewerb sollen von der Übernahme profitieren

Gleichzeitig hob Kotick noch einmal die Bedeutung des Deals für die Industrie und den Wettbewerb hervor: „Nun, ich denke, unser erster Fokus sollte darauf liegen, das Geschäft abzuschließen, was im Interesse der Branche und des Wettbewerbs liegt. Wenn es bis Ende des Jahres nicht abgeschlossen werden würde, würden wir wahrscheinlich auf etwa 18 Milliarden Dollar an Bargeld sitzen.“

„Und wenn man sich unsere 30-jährige Geschichte ansieht, haben wir Kapital zum Nutzen unserer Aktionäre sehr gut investiert und werden das auch weiterhin tun“, führte Kotick aus und kritisierte die CMA noch einmal für ihr Veto gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

„Ich denke, dass die Regulierungsbehörden irgendwann erkennen werden, dass eine enorme Anzahl von hoch bezahlten Arbeitsplätzen bei Tech-Unternehmen verloren gehen. Man beginnt auch zu sehen, dass ausländische Konkurrenten, wie zum Beispiel Alibaba, aufgespalten werden. Alibaba hat jetzt sechs separate Unternehmen, von denen jedes sehr gut positioniert ist, um effektiv im globalen Markt, einschließlich im Bereich Spiele, zu konkurrieren“, meint Kotick.

Große Übernahmen und Fusionen würden US-amerikanische Unternehmen laut Kotick in die Lage versetzen, sich gegen die aufstrebende Konkurrenz aus China beziehungsweise Asien zu behaupten. „Ich denke an ByteDance, Tencent – dies sind die besten Unternehmen ihrer Branchen weltweit“, so Kotick abschließend.

„Die Schätzungen für ByteDances operative Gewinne in diesem Jahr liegen bei 30 Milliarden US-Dollar. Sie verfügen über außergewöhnliches Talent und Technologie. Damit amerikanische Unternehmen effektiv konkurrieren können, müssen wir in der Lage sein, Konsolidierung und entsprechende Fusionen zu vollziehen“, so Kotick abschließend.

Quelle: CNBC

