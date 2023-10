PS5 vs. Xbox Series X/S: Sony soll sich in Frankreich einem Marktanteil von 90% nähern

Nicht wenige gingen davon aus, dass es Microsoft spätestens mit dem Release des Rollenspiels „Starfield“ gelingen dürfte, mit der Xbox Series X/S in Europa zumindest ein wenig Boden gutzumachen.

Wie sich in diesem Monat veröffentlichten Zahlen entnehmen lässt, legte die PS5 im September 2023 um 175 Prozent zu, während die europäischen Zahlen der Xbox Series X/S im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent zurückgingen. Ein Trend, der auch mit dem Release von „Starfield“ nicht gestoppt werden konnte.

Ein für Microsoft besonders desaströses Bild zeichnet ein Bericht der französischen Publikation „Ludostrie“, die sich in einem Artikel mit der aktuellen Entwicklung der Xbox-Sparte und der kürzlich abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard beschäftigt.

„Ludostrie“ verfügt laut eigenen Angaben über Zugriff auf Verkaufszahlen aus Frankreich und gibt an, dass sich Sony bei den aktuellen Konsolen einem Marktanteil von 90 Prozent nähert.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass auf zehn verkaufte Current-Gen-Konsolen neun Einheiten auf die PS5 und lediglich eine auf die Xbox Series X oder die Xbox Series S entfallen. Die in Frankreich ebenfalls sehr erfolgreiche Switch wurde in diesem Fall nicht berücksichtigt.

PS5 dominiert auch in den USA

„Das Jahr 2023 ist für Microsoft im Hinblick auf den Verkauf von Konsolen besonders katastrophal. Zuvor sprach man von einem Verhältnis von 80 zu 20 Prozent für die Verkäufe von PlayStation und Xbox in Europa. Aber es verschlimmert sich: Im Jahr 2023 nähert man sich in Frankreich einem Verhältnis von 90 zu 10 Prozent“, führte „Ludostrie“ aus.

„Dass die Verkaufszahlen der Xbox Series im September 2023 in Europa trotz der verbesserten Lieferungen und der Veröffentlichung von Starfield einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu September 2022 verzeichnen, während die Verkaufszahlen der PS5 explodieren, sagt viel über die Situation aus.“

In den USA startete „Starfield“ zwar erfolgreich und hatte laut „Ludostrie“ auch Einfluss auf die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S. An der Dominanz der PS5 in den Vereinigten Staaten ändere dies jedoch herzlich wenig. Wie „Ludostrie“ weiter berichtet, soll die Dominanz der PS5 in den USA aktuell noch deutlicher ausfallen als die der PS4 in der letzten Konsolengeneration.

Denn während es der Xbox One in den USA immer wieder gelang, die Verkaufszahlen der PS4 in ausgewählten Monaten zu schlagen, soll die Xbox Series X/S von solch einem Szenario aktuell weit entfernt sein.

