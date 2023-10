US-Charts im September 2023: PS5 und Starfield an der Spitze

In dieser Woche stellten die Marktforscher von Circana die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts für den Monat September 2023 bereit. Während Sony mit der PS5 erneut die meistverkaufte Konsole stellte, steuerten die Xbox Game Studios mit "Starfield" den erfolgreichsten Titel des Monats bei.

"Starfield" feierte auch in den USA einen erfolgreichen Launch.

Ab sofort stehen die vom Marktforschungsunternehmen Circana erhobenen Hard- und Software-Charts für den US-Monat September 2023 zur Verfügung. Wie sich diesen entnehmen lässt, sicherte sich die PS5 erneut den Titel der meistverkauften Konsole.

Laut Circana dominierte die Sony-Konsole sowohl bei den Verkaufszahlen als auch dem Umsatz, der mit der Hardware generiert wurde. Zudem gehen die Experten davon aus, dass das neue PS5-Modell die Verkäufe im November noch einmal ankurbeln wird. Wie Circana berichtet, gaben die US-Kunden in diesem Jahr bisher 3,7 Milliarden US-Dollar für Videospiel-Hardware aus.

Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von zehn Prozent. Das meistverkaufte Zubehör war im September 2023 wenig überraschend der DualSense im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“.

Die mit Zubehör generierten Umsätze legten gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent zu und belaufen sich in diesem Jahr auf bisher 197 Millionen US-Dollar.

Starfield feiert einen erfolgreichen Launch

Alles in allem erwirtschaftete der US-Videospielmarkt im September 2023 Umsätze in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem September 2022 legte der Markt damit um zehn Prozent zu. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg haben die diversen Neuveröffentlichungen im letzten Monat.

Mit „Starfield“ steuerten Bethesda Softworks und die Xbox Game Studios den erfolgreichsten Titel im September 2023 bei. Sowohl auf dem PC als auch der Xbox Series X/S handelt es sich bei dem Rollenspiel um den meistverkauften Titel des vergangenen Monats. Der größere Anteil der Verkäufe entfällt laut Circana auf den PC. Weiter heißt es, dass es sich bei „Starfield“ schon jetzt um das siebtmeistverkaufte Spiel des US-Jahres 2023 handelt.

Abgerundet werden die Top 3 der US-amerikanischen Software-Charts im September 2023 von zwei weiteren Neueinsteigern: Dem blutigen Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ und der Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“, die in den USA erwartungsgemäß etwas schwächer startete als in Europa.

Related Posts

Zu den restlichen Neueinsteigern im September 2023 gehören der Coop-Shooter „Payday 3“, „NBA 2K24“ und das Rennspiel „The Crew Motorfest“, denen kollektiv der Sprung unter die Top 10 gelang. Anbei eine Übersicht über die 20 erfolgreichsten Spiele des letzten Monats.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wurden bei der Erhebung der Charts sowohl Retail- und als Download-Verkäufe berücksichtigt.

Quelle: Mat Piscatella / Circana

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren