Trotz Starfield: PS5 dominiert im September den europäischen Konsolenmarkt

Nachdem in dieser Woche die neusten Charts aus Großbritannien und den USA behandelt wurden, geht es mit den Europa-Charts weiter. Sie machen deutlich, welche Spiele und Konsolen auf dem hiesigen Markt im vergangenen September am meisten gefragt waren.

Die Konsolenverkäufe konnten unter Berücksichtigung des Zeitraums von vier Wochen verglichen mit dem Monat des Vorjahres um 38 Prozent zulegen. Gamesindustry verweist darauf, dass der September 2022 eine für Charts bessere Wochenaufteilung hatte, was bei der Berücksichtigung des Gesamtmonats zu Verschiebungen führen würde.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Konsolenverkäufe nicht in allen europäischen Ländern erfasst werden. Deutschland und Großbritannien blieben außen vor. Auf den teilnehmenden Märkten wurden insgesamt 416.000 Spielkonsolen abgesetzt.

PS5 legt um 175 Prozent zu

Auch wenn die europäischen Konsolencharts den genannten Einschränkungen unterliegen, untermauern sie den Trend der vergangenen Monate.

Angetrieben wurden die Verkäufe von der PS5, deren Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 175 Prozent nach oben ging. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Lagerbestände vor einem Jahr noch recht knapp waren und die PS5 mittlerweile uneingeschränkt gekauft werden kann, vielerorts sogar mit hohen Rabatten.

Die Verkäufe der Nintendo Switch gingen im Vergleich zum vergangenen September um 28 Prozent zurück. Interessanter ist allerdings der Verkauf der Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S, die offenbar nicht vom “Starfield”-Lauch profitieren konnten. Im Vierwochenzeitraum wurde ein Rückgang um 35 Prozent verbucht.

Unter den 1,1 Millionen verkauften Zubehörprodukten waren der DualSense und der Xbox Series-Controller am erfolgreichsten. Zudem wurden 1,11 Millionen Guthabenkarten verkauft.

EA Sports FC 24 vor Starfield

Der Spieleabsatz ging im vergangenen September verglichen mit dem September des Vorjahres um 16 Prozent zurück. Hier muss wie bei der Hardware-Erhebung beachtet werden, dass der September im vergangenen Jahr eine für die Charts bessere Aufteilung hatte.

Doch auch bereinigt kam es zu einem leichten Rückgang, wofür “EA Sports FC 24” als Hauptgrund genannt wird. Verglichen mit “FIFA 23”, lag der Absatz in diesem Jahr zehn Prozent niedriger. Hierbei ist es erwähnenswert, dass der Fußballtitel im vergangenen Jahr einen besonders guten Launch hinlegen konnte. Werden “EA Sports FC 24” und “FIFA 22” miteinander verglichen, liegt der Rückgang nur bei 3,7 Prozent.

Letztendlich war “EA Sports FC 24” in Großbritannien besonders erfolgreich. Auch auf anderen wichtigen europäischen Märkten schnappte sich das Fußballspiel von Electronic Arts den ersten Platz.

Die zweiterfolgreichste Spiel des Monats September war “Starfield”, das nach der Übernahme von Bethesda lediglich für PC und Xbox-Konsolen erschien, nicht aber für die PS5. Trotz der Plattformeinschränkung und der Aufnahme in den Xbox Game Pass konnte sich der Weltraumtitel einen respektablen Platz auf dem Podium verdienen.

An den Erfolg von “Forza Horizon 5” kam “Starfield” in der Launch-Phase aber nicht heran. In den ersten vier Wochen wurden 13 Prozent weniger Exemplare verkauft. Ein Vergleich der Game-Pass-Zugriffe ist nicht möglich. Aber zumindest die Steam-Charts machen deutlich, dass “Starfield” auch Wochen nach dem Launch noch eine hohe Anziehungskraft hat.

The Crew Motorfest startet besser als der Vorgänger

Die Charts wurden weiter aufgedröselt: “Starfield” war in Großbritannien und Deutschland auf dem zweiten Rang. “NBA 2K24” landete in Italien auf dieser Position. In Frankreich war es Ubisofts “The Crew Motorfest”, das den zweiten Platz belegte.

In den übergreifenden Europa-Charts landete “The Crew Motorfest” auf dem vierten Rang und konnte hinsichtlich der Verkaufszahlen sogar den Vorgänger übertrumpfen. “Mortal Kombat 1” stieg auf Rang 5 ein. Verglichen mit “Moartal Kombat 11” aus dem Jahr 2019 gingen die Verkäufe um nahezu 39 Prozent zurück.

Nachfolgend ist die vollständige Top 10 der europäischen Spieleverkäufe im September aufgelistet:

Position Spiel 1 EA Sports FC 24 (EA) 2 Starfield (Microsoft) 3 NBA 2K24 (2K Games) 4 The Crew Motorfest (Ubisoft) 5 Mortal Kombat 1 (Warner Bros) 6 Payday 3 (Plaion) 7 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 8 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 9 Titanfall 2 (EA) 10 Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Eine Auflistung der Publisher und Länder, die an den physischen und digitalen Erhebungen teilnehmen, findet ihr auf Gamesindustry.

