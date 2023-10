UK-Charts: Keine Bewegung an der Spitze trotz Neuerscheinungen

In den neusten Boxed-Games-Charts des britischen Spielemarktes hat sich keine signifikante Veränderung ergeben. Die beiden führenden Spiele “EA Sports FC 24” und “Assassin’s Creed Mirage” behalten ihre Position auf dem ersten bzw. zweiten Platz gegenüber der vorherigen Woche bei – trotz mehrerer Neuveröffentlichungen.

Eine der neuen Neuerscheinungen ist “Lords of the Fallen”, das in der Launch-Woche den vierten Rang erreichen konnte, was ein respektables Ergebnis ist. “Red Dead Redemption” steht an sechster Stelle, nachdem das Western-Epos aus dem Jahr 2010 zuletzt als Disk-Version für die PS4 herausgebracht* wurde.

Die dritte Neuerscheinung namens “The Grinch: Christmas Adventures” schafft es immerhin auf den achten Platz. Die “Just Dance 2023 Edition“ musste sich hingegen mit dem zwölften Platz zufriedengeben. Für “Forza Motorsport” blieb in der Debütwoche der 23. Rang. Hier spielt allerdings der Xbox Game Pass eine signifikante Rolle.

Star Wars Jedi: Survivor klettert wieder nach oben

Auch mehrere ältere Spiele sind in der Top 10-Rangliste anzutreffen. „Star Wars Jedi: Survivor“ konnte sich von Platz sieben auf den dritten Rang verbessern, während „Hogwarts Legacy“ vom fünften auf den neunten Platz wanderte.

Das kürzlich veröffentlichte „Mortal Kombat 1“ schaffte es nicht mehr in die Top 10 und verweilt auf Platz 21. Hierbei ist wie bei allen anderen Spielen zu beachten, dass die digitalen Verkäufe nicht berücksichtigt werden.

Hier sind die aktuellen Top 10:

Platz VW Spiel 1 1 EA Sports FC 24 2 2 Assassin’s Creed Mirage 3 7 Star Wars Jedi: Survivor 4 – Lords of the Fallen 5 – Mario + Rabbids Sparks of Hope 6 – Red Dead Redemption 7 4 Mario Kart 8 Deluxe 8 – The Grinch: Christmas Adventures 9 5 Hogwarts Legacy 10 9 Minecraft

Falls ihr wissen möchtet, welche Games im vergangenen September in Deutschland besonders gefragt waren, werden ihr in dieser Meldung fündig. Auch die aktuellen PlayStation Store-Charts liegen vor. Weitere Charts werden voraussichtlich im Laufe der Woche folgen.

