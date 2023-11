Microsoft: Xbox Game Pass soll PlayStation-Konsolen erobern

Nachdem Microsoft bereits mit “Minecraft” auf den Plattformen der Konkurrenz vertreten war, sorgten die Übernahmen von Bethesda und Activision Blizzard für eine deutliche Ausweitung der Aktivitäten.

Schon gestern berichteten wir, dass die Verkäufe von “Call of Duty” auf den PlayStation- und Nintendo-Konsolen für das Xbox-Unternehmen zu einem hochprofitablen Geschäft werden sollen.

Doch auch der Xbox Game Pass könnte auf den Konkurrenzplattformen landen. Darüber sprach der Xbox-Finanzchef Tim Stuart während eines Vortrags auf dem Wells Fargo TMT Summit. So möchte man Xbox-First-Party-Titel und den Xbox Game Pass auf „jeden Bildschirm, der Spiele abspielen kann“, bringen. Dazu gehören ausdrücklich auch die Plattformen von Nintendo und PlayStation.

PlayStation und Nintendo keine Konkurrenten mehr

„Es ist eine Art Strategiewechsel. Wir kündigen hier nichts Großes an. Aber unsere Mission ist es, unsere First-Party-Erlebnisse [und] unsere Abonnementdienste auf jeden Bildschirm zu bringen, der Spiele abspielen kann“, so Stuart. „Das bedeutet Smart-TVs, das bedeutet mobile Geräte, das bedeutet, was wir in der Vergangenheit als Konkurrenten betrachtet hätten, wie PlayStation und Nintendo.“

Stuart ergänzte, dass der Xbox Game Pass für Microsoft ein profitables Geschäft sei, das zusammen mit First-Party-Spielen und Werbung hohe Gewinnmargen erzielt. In den drei genannten Bereichen möchte Microsoft in Zukunft expandieren.

Der Erwerb von Activision Blizzard sei dem Unternehmen behilflich, die Ziele schneller zu erreichen als es allein möglich gewesen wäre. Die “Candy Crush”-Serie von King – die jetzt Microsoft gehört – ist beispielsweise stark mit Werbung und Mikrotransaktionen durchsetzt.

Microsoft-Leak: Digitale Xbox Series X, neuer Controller und mehr enthüllt

Interessant ist, dass Microsoft die Konsolenhersteller PlayStation und Nintendo nicht mehr als Konkurrenz betrachtet. Ähnliche Aussagen erfolgten in den vergangenen Monaten, als Apple, Google und Co. als die größten Rivalen bezeichnet wurden. Immerhin sehen die Redmonder vor allem auf dem Mobile-Markt die größten Wachstumschancen mit Milliarden möglicher Kunden.

Haben Xbox-Konsolen eine Zukunft?

Zusammen mit dem Wunsch, die First-Party-Spiele und den Xbox Game Pass auf den Konsolen von Sony und Nintendo zu platzieren, könnte durchaus der Eindruck entstehen, dass die Konsolen-Hardware bei Microsoft keinen großen Stellenwert mehr hat. Das Geschäft mit Xbox-Hardware beschrieb Stuart als “traditionell margenschwach”, verglichen mit dem margenstarken Software-Verkauf.

Dass die Xbox-Konsolen in der laufenden Generation weiter an Boden verlieren, dürfte eine mögliche Entscheidung einfacher gestalten. Dem gegenüber stehen allerdings geleakte Pläne, die eine neue Xbox für das Geschäftsjahr 2028 vorsehen. Dabei soll es sich um ein Cloud-Hybrid-System handeln. Unklar ist allerdings, ob die Pläne noch aktuell sind.

Microsoft plant(e) für 2028 eine neue Plattform.

Sony möchte keinen Xbox Game Pass

Während Xbox bestrebt ist, die Zielgruppe des Abonnementdienstes zu erweitern und ihn auf konkurrierenden Plattformen anzubieten, war Sonys Jim Ryan, der nur noch bis Ende März 2024 die PlayStation-Sparte leitet, von dieser Idee in den vergangenen Monaten weniger angetan.

Schon im September bezeichnete Ryan den Xbox Game Pass als „schädlich“, nicht nur für Spiele selbst, sondern für die gesamte Gaming-Branche. Er argumentierte, dass Microsoft große Übernahmen tätigt, weil der ursprüngliche Ansatz mit dem Game Pass „völlig fehlerhaft war“.

Xbox Game Pass: Vorerst keine Aufnahme von Acti-Blizz-Spielen – Spencer nennt Grund

Die Sichtweise könnte sich ändern: Sony hatte einst auch EA Access (jetzt EA Play) mit der Begründung blockiert, dass der Dienst für PlayStation-Nutzer keinen guten Wert darstellt. PS4- und PS5-Spieler profitieren mittlerweile vom EA-Abo.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren