Xbox Game Pass: Vorerst keine Aufnahme von Acti-Blizz-Spielen – Spencer nennt Grund

Microsoft möchte mit den Spielen von Activision Blizzard den Xbox Game Pass stärken und damit ein breiteres Konkurrenzprodukt zum PlayStation-Geschäft etablieren. Zumindest in diesem Jahr wird davon nichts zu sehen sein. In einem Interview ging der Xbox-Chef auf den Grund ein.

Analysten kamen nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu dem Schluss, dass Sony auf den Deal mit einer Antwort reagieren sollte, die breiter als das simple Xbox Game Pass-Angebot ist.

Bei seiner Einschätzung verwies Karol Severin von Midia Research auf einen der “beeindruckendsten Inhaltskataloge der Welt”, sodass Sony ein Cross-Entertainment-Angebot entwickeln sollte, das die Bereiche Film, Fernsehen, Musik und Spiele umfasst.

Während Sony mit Sony Pictures Core erst kürzlich einen weiteren Vorstoß unternahm und Crunchyroll Gerüchten zufolge ebenfalls ein Teil von PlayStation Plus werden könnte, scheint der Xbox Game Pass die Japaner zunächst nicht weiter unter Druck zu setzen.

Keine überraschenden Game-Pass-Veröffentlichungen von Activision Blizzard in diesem Jahr

In diesem Jahr werden keine Spiele von Activision Blizzard im Xbox Game Pass landen. Laut Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte, wurden keine Vorbereitungen getroffen, da es bis zuletzt Unsicherheiten gab.

“Die Wahrheit ist, dass bei Activision/Blizzard/King der regulatorische Prozess so lange gedauert hat. Und offen gesagt, gab es eine Menge Unsicherheiten in diesem Prozess bis zu einer Woche vor dem Abschluss […], sodass wir nicht in der Lage waren, mit Activision-Blizzard am Backkatalog zu arbeiten”, so Spencer.

Da der Deal nun abgeschlossen sei, beginne man bei Xbox mit der Arbeit. Spieler können darauf aufbauend ab 2024 mit den ersten Xbox Game Pass-Veröffentlichungen von Activision Blizzard-Spielen rechnen. Im Fall des kommenden “Call of Duty: Modern Warfare 3” müssen sie somit nach wie vor zur Kaufversion greifen.

“Ich fände es toll, wenn es in den nächsten Wochen eine Art überraschenden Celebration-Drop geben würde, aber das ist nicht der Fall”, so Spencer abschließend.

Wie Sony auf die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft reagieren wird, ist ein durchaus spannendes Thema. Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis erwartet vor allem eine gewichtige Übernahme.

„Sony steht sicherlich unter Druck, reagieren zu müssen, auch nach der Übernahme von Bungie“, so seine Worte. „Ich rechne mit weiteren Investitionen und Akquisitionen für PlayStation, darunter auch eine große, die das Unternehmen entscheidend voranbringen würde.“

Zunächst sorgt das neuste Insomniac-Spiel für weitere Kaufanreize: Der Metascore-91-Titel kommt am Freitag in den Handel. Unseren Test lest ihr hier.

