Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft: Xbox-Chef Phil Spencer richtet sich an die Spieler

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat sich nach der Übernahme von Activision Blizzard an die Spieler gewandt und auch die Communitys auf den Nintendo- und PlayStation-Plattformen angesprochen. Alle Spieler seien willkommen.

Activision Blizzard wurde erfolgreich von Microsoft übernommen, was der Xbox-Chef Phil Spencer zum Anlass nahm, um sich mit einer Art offenen Brief an die Spieler zu wenden.

Er widmete sich allerdings nicht ausschließlich der Xbox-Community, sondern sprach auch Spieler an, die auf einer Nintendo- oder PlayStation-Konsole aktiv sind. Übergreifend betrachtet sei es ein guter Tag für die gesamte Community, so seine Einschätzung.

Phil Spencer: Alle Spieler sind willkommen

Laut Spencer standen die Spieler schon immer im Mittelpunkt des eigenen Handelns. Und während die Xbox-Sparte weiter wachse, werde man die Gamer auch weiterhin in den Mittelpunkt stellen.

„Für die Millionen von Fans, die Activision-, Blizzard- und King-Spiele lieben, möchten wir, dass ihr wisst, dass heute ein guter Tag zum Spielen ist. Ihr seid das Herz und die Seele dieser Marken, und wir fühlen uns geehrt, euch als Teil unserer Community zu haben“, so Spencer.

Mit Blick auf die anderen Plattformen erklärte er weiter: “Egal, ob ihr auf Xbox, PlayStation, Nintendo, PC oder Handy spielt, ihr seid hier willkommen – und werdet es auch bleiben, selbst wenn ihr eure Lieblingsserie nicht auf Xbox spielt. Denn wenn alle mitspielen, gewinnen wir alle.”

Was genau Spencer damit zum Ausdruck bringen möchte, wird die Zukunft zeigen. Aber letztendlich dürfte es nach der Übernahme wie nach dem Kauf von Bethesda weitergehen: Einige Marken werden weiterhin auf konkurrierenden Plattformen bleiben, während andere – vor allem neue Marken – voraussichtlich zu exklusiven IPs werden.

Im Fall von “Call of Duty” müssen sich Spieler auf PlayStation und Nintendo keine Sorgen machen. Die Blockbuster-Serie wird vertragsbedingt auch in den nächsten zehn Jahren plattformübergreifend erscheinen. Davon abgesehen hat zumindest Activision momentan nicht viel im Portfolio. Fast alle Studios arbeiten an der Shooter-Reihe.

Auch im Fall von “Overwatch” und “Diablo”, die zur Blizzard-Sparte gehören, dürfte es vorerst keine Änderung an der Plattformstragie geben, sodass die größte Änderung nach der Übernahme zunächst die Aufnahme von Spielen in den Xbox Game Pass darstellen wird. Spencer betonte bereits, dass es in den kommenden Monaten zu entsprechenden Ankündigungen kommen wird.

Spencer zur Übernahme abschließend: “Wir glauben, dass unsere heutigen Neuigkeiten eine Welt der Möglichkeiten für mehr Spielmöglichkeiten eröffnen werden. Vielen Dank für die anhaltende Unterstützung. Wir haben in den kommenden Monaten noch so viel mehr vor – ich freue mich auf die Zukunft und kann es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen.”

