Microsoft-Activision-Deal: FTC treibt interne Anfechtung voran

Nachdem sich die FTC mit dem Versuch, eine einstweilige Verfügung gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu erwirken, nicht vor Gericht durchsetzen konnte, möchte die US-Regulierungsbehörde die interne Anfechtung des Deals fortsetzen.

Das heißt, das 69 Milliarden Dollar schwere Geschäft wird in einem prozessähnlichen Verfahren von einem internen Verwaltungsrichter der FTC verhandelt.

Doch was bedeutet die heutige Ankündigung der FTC für den weiteren Verlauf der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft? Zunächst einmal recht wenig. Laut Bloomberg eröffnet die neueste Entwicklung der FTC zwar die Möglichkeit, das Geschäft auch nach dem Abschluss rechtlich anzufechten. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass sie den Deal aufhalten kann.

FTC sieht weiterhin eine Bedrohung des Wettbewerbs

„Die FTC ist nach wie vor der Ansicht, dass dieses Geschäft eine Bedrohung für den Wettbewerb darstellt“, so FTC-Sprecherin Victoria Graham. Gleichzeitig betonte sie, dass die FTC die neue Herausforderung zwar auf den Plan der Kommission gesetzt hat, der aktuelle Fokus aber auf dem Bundesberufungsverfahren liegt.

Wie von Seeking Alpha berichtet, geht die Ankündigung aus einem neuen Gerichtsantrag hervor. „Die Kommission hat festgestellt, dass das öffentliche Interesse es rechtfertigt, dass diese Angelegenheit vollständig und zügig gelöst wird“, so der Wortlaut.

Als Reaktion auf die heutige Nachricht erklärte ein Activision-Sprecher: „Wir konzentrieren uns darauf, mit Microsoft auf einen Abschluss hinzuarbeiten. Wie die FTC begrenzte Steuergelder verwendet, ist ihre Entscheidung“.

Auch Microsoft meldete sich zu Wort und betonte: “Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir die Transaktion bis zum 18. Oktober abschließen werden. Und wir haben volles Vertrauen in unseren Fall und die Vorteile des Deals für die Spieler und den Wettbewerb.”

Kritik gab es auch von anderer Seite: „Der Kampf von Lina Khan gegen die Übernahme von Activision durch Microsoft wird immer fanatischer und bizarrer“, so Chris DeMuth Jr, Partner von Rangeley Capital, gegenüber Seeking Alpha. „Sie wird diesen Kampf noch lange nach Abschluss des Deals führen, ähnlich wie einer der Soldaten der Achsenmächte, die den Zweiten Weltkrieg auf einer abgelegenen Insel noch lange nach Kriegsende bekämpfen.“

Der neue Vorstoß erfolgt, nachdem die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) in der vergangenen Woche vorläufig grünes Licht für den Übernahmevorgang gab. Zuvor gaben Microsoft und Ubisoft eine Übertragung der Streaming-Rechte von Activision-Blizzard-Spielen an den französischen Publisher bekannt.

Darauf aufbauend sieht es momentan danach aus, dass Microsoft und Activision Blizzard ihre geplante Fusion im Wert von 69 Milliarden Dollar voraussichtlich in den kommenden Wochen abschließen werden.

Aufgrund der vorläufigen Entscheidung der CMA kommt die neuste Ankündigung der FTC ein wenig überraschend. Immerhin stemmt sich die Regulierungsbehörde mittlerweile allein gegen den Deal. Dass man keine Angst vor großen Schlachten hat, zeigt allerdings das aufgenommene Verfahren gegen Amazon.

Das Online-Einzelhandels- und Technologieunternehmen sei ein Monopolist, der “eine Reihe ineinandergreifender wettbewerbswidriger und unfairer Strategien anwendet, um seine Monopolmacht illegal aufrechtzuerhalten“, so der Vorwurf.

