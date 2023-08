Activision Blizzard x Microsoft: Abschluss der Übernahme dauert laut Kotick länger als erwartet

In einer Mitteilung an die Belegschaft räumte Activisions CEO Bobby Kotick ein, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft länger dauert, als intern erwartet. Trotz allem geht er davon aus, dass der Deal im Endeffekt reibungslos über die Bühne gebracht werden kann.

Während die meisten Länder der knapp 69 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zustimmten, entschied sich die Competition and Markets Authority im April dazu, den Deal zu blockieren.

In der offiziellen Begründung hieß es seitens der britischen Kartellwächter, dass Bedenken bezüglich des freien Wettbewerbs im Bereich des Cloud-Gamings den Ausschlag gaben und dazu führten, dass der Deal blockiert wurde.

Nachdem uns Anfang August die Meldung erreichte, dass sich die CMA und Microsoft in neuen Gesprächen befinden, wurde in dieser Woche bestätigt, dass Microsoft die Streaming-Rechte an der Software-Bibliothek von Activision Blizzard in ausgewählten Ländern an Ubisoft verkaufte.

Geht es nach Bobby Kotick, dem CEO von Activision, dann könnten wir es bei dem Abkommen mit Ubisoft mit dem letzten Puzzlestück zu tun haben, das noch fehlte, um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auch in Großbritannien erfolgreich über die Bühne zu bringen.

Kotick geht von einem reibungslosen Übergang aus

Im weiteren Verlauf seiner Mitteilung an die Belegschaft räumte Kotick zwar ein, dass er mit einem schnelleren Abschluss des Deals gerechnet hätte, unter dem Strich jedoch davon ausgeht, dass die Übernahme reibungslos über die Bühne gehen wird, sobald die Regulatoren in Großbritannien grünes Licht geben.

„In diesem Zusammenhang arbeitet unser Integrationsmanagement-Team hart daran, zu gewährleisten, dass wir auf einen reibungslosen Abschluss vorbereitet sind. Es handelt sich um eine bedeutende interdisziplinäre und kollaborative Anstrengung, und ich bin dankbar für all die Arbeit, die geleistet wird“, so Kotick.

Der CEO von Activision führte aus: „Diese Reise hat länger gedauert als erwartet, und ich bin sehr stolz darauf, wie konzentriert alle darauf geblieben sind, großartige Spiele zu liefern. Vielen Dank für eure fortwährende Hingabe und Einsatzbereitschaft gegenüber unseren Spielern.“

Nach einer Verlängerung der Frist, der beide Parteien zustimmten, soll die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nun bis zum 18. Oktober 2023 abgeschlossen werden.

Quelle: Activision Blizzard

