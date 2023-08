Activision Blizzard: Ubisoft bestätigt Cloud-Streaming-Vereinbarung mit Microsoft

Mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gehen die Cloud-Streaming-Rechte an den Spielen des "Call of Duty"-Publishers an Ubisoft. Das Unternehmen bestätigte den Deal inzwischen.

Nachdem Microsoft in einer Stellungnahme den Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte von Activision-Blizzard-Spielen an Ubisoft bekanntgab, meldete sich der französische Publisher zu Wort uns bestätigte den Deal.

Das Unternehmen kündigte die „Unterzeichnung einer Vereinbarung an, die Ubisoft die Cloud-Streaming-Rechte für Spiele wie Call of Duty und andere einräumt, die mit dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Kraft treten werden“.

Auch Ubisoft verweist darauf, dass der Deal alle aktuellen Spiele von Activision Blizzard sowie alle neuen Titel, die in den 15 Jahren nach dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erscheinen, umfasst.

Aufnahme in Ubisoft+ und weitere Lizenzierungen

Die Spiele werden im Streamingdienst Ubisoft+ aufgenommen, während Ubisoft sie auch an Cloud-Gaming-Unternehmen, Dienstanbieter und Konsolenhersteller lizenzieren kann.

„Mit einem einzigen Abonnement für Ubisoft+ Multi Access werden Spieler bald in der Lage sein, ihre Lieblingsspiele von Ubisoft und Activision Blizzard auf mehreren Plattformen zu spielen, darunter PC, Xbox-Konsolen und Amazon Luna, sowie auf der PlayStation-Plattform durch Ubisoft+ Classics“, betont der Publisher.

Die Vereinbarung werde den Spielern einen noch besseren Cloud-Streaming-Zugang zu einer „großen Bibliothek beliebter und klassischer Titel sowie zu den neuesten Veröffentlichungen“ bieten.

„Wir sind bestrebt, unseren Spielern großartige Erlebnisse zu bieten, egal wo sie spielen“, so Chris Early, Senior Vice President, Strategic Partnerships and Business Development, Ubisoft. „In den letzten 15 Jahren haben wir unsere Online-Dienste und unser Vertriebs-Ökosystem zu einem der umfassendsten in der Branche ausgebaut und verfeinert. Die heutige Vereinbarung gibt den Spielern noch mehr Möglichkeiten, auf einige der größten Marken der Spielebranche zuzugreifen und sie zu genießen.“

Informationen dazu, wie und wann Activision Blizzard-Titel zu Ubisoft+ und zu anderen Cloud-Gaming-Plattformen kommen werden, sollen zu gegebener Zeit folgen.

Der Deal zwischen Ubisoft und Microsoft dürfte die letzten Bedenken der britischen CMA ausräumen und dafür sorgen, dass die britische Regulierungsbehörde der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zustimmt. Die Redmonder sind zuversichtlich, dass die Genehmigung bis zum Ende der aktuellen Übernahmevereinbarung mit Activision Blizzard, die am 18. Oktober ausläuft, erteilt werden kann.

