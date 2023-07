Ubisoft: Gibt Entwarnung bei Account-Löschungen

Am vergangenen Wochenende machten sich einige Spieler Sorgen um ihre Ubisoft-Konten, als eine Email auftauchte, die einen Nutzer über die Löschung seines Accounts informierte. Nun stellt Ubisoft klar, dass keine Konten gelöscht werden, mit denen gekaufte Spiele verknüpft sind.

Am vergangenen Wochenende machte eine Email in den sozialen Medien die Runde, durch die Ubisoft auf die bevorstehende Löschung eines Nutzer-Kontos aufmerksam machte. In der Email war zu lesen, dass das Ubisoft-Konto des Spielers vorübergehend gesperrt wurde und innerhalb von 30 Tagen endgültig gelöscht werden würde, sollte der Nutzer die Löschung nicht zeitnah widerrufen.

Die Email wurde vom offiziellen Twitter-Konto des Ubisoft-Supports als legitim bestätigt, weshalb sich einige Spieler um ihre eigenen Konten und die damit verbundenen Spiele sorgten. In einer Mitteilung an die Kollegen von IGN gab Ubisoft nun an, dass keine Nutzerkonten gelöscht werden sollen, mit denen gekaufte Spiele verknüpft sind.

Löschung wegen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

In einer Email an IGN stellte Ubisoft nun seinen Standpunkt bei der Löschung von Nutzerkonten klar. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt man seit Jahren bei inaktiven Konten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Verordnung legt fest, wie lange Unternehmen individuelle personenbezogene Daten speichern dürfen. Wie Ubisoft schreibt, halte man sich bei der Deaktivierung der Konten „an die gesetzlichen Anforderungen und die Standards der Branche“, die auch zur Betrugsprävention beitragen sollen.

Wie Ubisoft hervorhebt, sollen Konten, die mit gekauften Spielen verbunden sind, niemals von einer Löschung betroffen sein. Bei der Deaktivierung der Konten sollen die Spielaktivität sowie die Dauer der Inaktivität des Nutzers berücksichtigt werden. Das Unternehmen gab an, bis jetzt noch nie Konten gelöscht zu haben, die weniger als vier Jahre inaktiv waren. Ubisoft hob noch einmal hervor, dass Konten, die gekaufte Spiele enthalten, nicht gelöscht werden können.

Nutzer sollen 30 Tage vor der Löschung des Kontos per Email über die bevorstehende Deaktivierung informiert werden. Sollten sich die Nutzer innerhalb dieses Zeitfensters bei ihrem Ubisoft-Konto anmelden, erhalten sie bei der Anmeldung eine Benachrichtigung und einen Link zur Reaktivierung des Kontos.

