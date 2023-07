Activision Blizzard x Microsoft: Zeigt den Wert von Marken – Ubisoft begrüßt Übernahme

Nachdem sich die US-amerikanische Federal Trade Commission in dieser Woche aus dem Verfahren, mit dem der 69,7 Milliarden US-Dollar schwere Deal verhindert werden sollte, zurückzog, gehen Experten davon aus, dass in den kommenden Wochen auch die britische CMA der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zustimmen wird.

Aktuell befinden sich die Competition and Markets Authority und Microsoft in neuen Gesprächen, mit denen die Befürchtungen der UK-Regulierungsbehörde bezüglich des Wettbewerbs auf dem Cloud-Gaming-Markt ausgeräumt und die Übernahme auch auf der Insel ermöglicht werden sollen. Auf die aktuelle Entwicklung in diesem Fall angesprochen, wies Ubisofts CEO Yves Guillemot darauf hin, dass Übernahmen dieser Art seiner Meinung nach zu begrüßen seien.

In seiner Begründung führte Guillemot aus, dass die Übernahme den Wert von Unternehmen und Marken aus der Videospielbranche unter Beweis stelle. Wie der CEO von Ubisoft ergänzte, liegt Microsofts Fokus im Fall der Übernahme auf der Expansion im Mobile-Bereich und entspreche somit dem, was auch Ubisoft selbst zu erreichen versucht.

Guillemot spricht von guten Neuigkeiten

Guillemot führte aus: „Dass diese Transaktion wirklich zustande kommt, ist in meinen Augen eine gute Nachricht. denn sie zeigt die Macht der Marken und verdeutlicht, wohin sich diese Branche bewegt. Für alle Unternehmen wird es in der Zukunft also viele Möglichkeiten geben. Es zeigt auch den Wert von Marken, die auf den Konsolen und den PCs, aber auch mobil zu finden sind und zu weltweiten Marken werden.“

„Das ist eine fantastische Gelegenheit. Microsoft sagt, dass der mobile Teil des Activision-Deals wichtig ist. Alle Investitionen, die wir tätigen, um im mobilen Bereich stärker zu werden, stehen also im Einklang damit“, heißt es abschließend.

Auch Ubisoft investierte in den vergangenen Jahren verstärkt in den Mobile-Bereich und bemühte sich darum, die wichtigsten hauseigenen Marken in Form von großen und hochwertigen Titeln auf den Mobile-Plattformen zu etablieren.

Weitere Meldungen zum Thema:

Derzeit arbeiten Ubisoft Mobile-Teams unter anderem an „Assassin’s Creed: Codename Jade“, „Rainbow Six Mobile“ oder „The Division Resurgence“.

Quelle: Gamespot

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft, Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren