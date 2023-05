Ubisoft: Großer unangekündigter Titel soll noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen

Angesichts der Zahlen zum abgelaufenen Quartal blickten die Verantwortlichen von Ubisoft auch in die Zukunft und wiesen darauf hin, das im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) insgesamt acht neue Titel veröffentlicht werden sollen.

Zu diesen gehören zum einen „Assassin’s Creed: Mirage“, „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Skull & Bones“, „The Crew: Motorfest“, „Rainbow Six Mobile“, „The Division: Resurgence“ sowie der Crossover-Multiplayer-Shooter „XDefiant“.

Weiter führte Ubisoft aus, dass im Fiskaljahr 2023/2024 der Release eines weiteren Projekts geplant ist, das bisher nicht offiziell angekündigt wurde.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem „großen Titel“ zu tun haben, wurde im Geschäftsbericht von Ubisoft nicht näher ins Detail gegangen.

Offizielle Ankündigung im nächsten Monat?

Da der nicht näher konkretisierte Titel für einen Release im Geschäftsjahr 2023/2024 vorgesehen ist, dürfte die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Denkbar wäre, dass die Verantwortlichen von Ubisoft die neueste „Ubisoft Forward“-Ausgabe im nächsten Monat nutzen, um den besagten Titel zu präsentieren.

Untermauert werden die Spekulationen von der Tatsache, dass Ubisoft das „Ubisoft Forward“-Format in der Vergangenheit immer wieder nutzte, um die Spielerinnen und Spieler mit neuen Projekten beziehungsweise Ankündigungen zu überraschen. Die neueste Episode von „Ubisoft Forward“ findet am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit statt.

Dann erfahren wir möglicherweise, was es mit dem mysteriösen Projekt auf sich hat. In der Vergangenheit wurde Ubisoft unter anderem mit einem möglichen Nachfolger zum Action-Adventure „Immortals: Fenyx Rising“ in Verbindung gebracht. Auch für komplett neue Marken war Ubisoft in den vergangenen Jahren immer wieder zu haben.

Sollten sich weitere Details zu dem unangekündigten Ubisoft-Projekt für das laufende Fiskaljahr 2023/2024 ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

