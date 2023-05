Assassin’s Creed: Ubisoft kündigt neue NFTs an – Community geht auf die Barrikaden

Ende 2021 gehörte Ubisoft zu den ersten großen Publishern, die bekannt gaben, Gebrauch von der Blockchain beziehungsweise von NFTs auf Basis der hauseigenen Marken machen zu wollen.

Auch wenn das Quartz genannte Projekt seinerzeit für reichlich Gegenwind sorgte und von der Gaming-Community massiv kritisiert wurde, wagt Ubisoft in diesen Tagen einen weiteren Anlauf. In Zusammenarbeit mit Integral Reality Labs kündigte der Publisher die „Assassin’s Creed Smart Collectibles“ genannte NFT-Sammlung an, mit der sich Ubisoft und Integral Reality Labs ein wenig von den NFT-Konzepten der Konkurrenz abheben möchten.

Anstatt im Fall der neuen „Assassin’s Creed“-NFTs lediglich auf nicht austauschbare Dateneinheiten zu setzen, die auf einer Blockchain gespeichert sind, sollen die frisch angekündigten NFTs „Seelen“ enthalten, die Charaktere aus der „Assassin’s Creed“-Reihe darstellen.

Jeder NFT wird dabei „über seltene und einzigartige Outfits und Waffen verfügen“, wie in der Ankündigung ausgeführt wird.

Weiter heißt es, dass die „Assassin’s Creed Smart Collectibles“ Transaktionen auf der Polygon-Blockchain mit der realen Welt kombinieren. Sollten sich die Spielerinnen und Spieler dazu entschließen, ein entsprechendes Token zu erwerben, können sie es individuell anpassen und anschließend eine 3D-gedruckte physische Version ihres Charakters in einem Glaswürfel bestellen.

Der Glaswürfel enthält laut offiziellen Angaben einen Chip, mit dem es möglich ist, den Würfel zu scannen und über eine Begleit-App zu identifizieren. Ergänzend zu den „digitalen Seelen“ wird Integral Reality Labs „1.500 Stücke des Eden-Pass“ verkaufen, der Käufern den „Zugriff auf exklusive Drops und eine einzigartige digitale Seele in einer limitierter Auflage einräumt“.

Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung der „Assassin’s Creed Smart Collectibles“ wurde deutlich, dass auch Ubisofts nächster Anlauf im Bereich der NFTs beziehungsweise der Blockchain für reichlich Gegenwind sorgt.

Ein Nutzer äußerte sich mit einem Blick auf das seinerzeit gescheiterte Quartz-Konzept wie folgt: „Die Anhängerschaft möchte keine NFTs. Warum versucht ihr es also noch einmal? Ihr lernt es verdammt noch mal einfach nicht.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Noch deutlicher wurde ein anderer Fan der „Assassin’s Creed“-Franchise: „Das ist einfach nur enttäuschend. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr so tief sinken könntet.“ Da es sich bei „Assassin’s Creed“ um die nächste Reihe handelt, die nach „Ghost Recon“ oder den „Rabbids“ mit NFTs bedacht wird, können wir wohl davon ausgehen, dass weitere Projekte dieser Art nur eine Frage der Zeit sind.

Die Kritik seitens der Community hin oder her.

