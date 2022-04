Ubisoft Quartz: NFTs für weitere Spiele geplant

Ubisoft möchte auch in Zukunft auf NFTs setzen. Nachdem "Ghost Recon Breakpoint" den Anfang machte, sollen Drops für weitere Spiele folgen.

NFTs und das Metaverse sollen das nächste große Ding des Internetzeitalters werden. Vor allem Videogames und ihren Communities wird dabei eine zentrale Rolle eingeräumt.

Einer der Publisher, die bereits NFTs einsetzen, ist Ubisoft. Mit Quartz möchte das französische Unternehmen einen eigenen NFT-Dienst etablierten. Und nachdem „Ghost Recon Breakpoint“ als erstes Ubisoft-Spiel NFTs erhielt, wird der Publisher die Verfügbarkeit in absehbarer Zeit auf weitere Spiele ausdehnen.

Weitere Drops mit anderen Spielen

In einer Erklärung auf der Quartz-Website von Ubisoft heißt es in diesem Zusammenhang, dass der Publisher auch in Zukunft „Digits“ – das hauseigene Äquivalent zu NFTs – integrieren möchte.

„Vielen Dank an alle Ghost Recon Breakpoint-Spieler, die ihre ersten Digits eingefordert haben“, heißt es im Statement. „Ihr besitzt ein Stück des Spiels und habt eure Spuren in seiner Geschichte hinterlassen. Da der letzte Digit für Ghost Recon Breakpoint am 17. März 2022 veröffentlicht wurde, bleibt dran für weitere Updates mit Features für die Plattform und zukünftige Drops, die mit anderen Spielen kommen.“

Von Ubisoft als „die erste Plattform für spielbare und energieeffiziente NFTs in AAA-Spielen“ bezeichnet, wurde Quartz im Dezember 2021 vorgestellt und stieß bei den Spielern schnell auf Ablehnung.

Allerdings ist Ubisoft nicht allein aktiv: Zahlreiche Spielehersteller begannen damit, digitale Gegenstände als NFTs zu verkaufen, darunter Konami und Atari, auch wenn dieses System aufgrund des hohen CO2-Fußabdrucks des Formats und weiterer Kritikpunkte von vielen Leuten abgelehnt wird.

Schon im Januar erklärte ein leitender Angestellter von Ubisoft, dass das Unternehmen die NFT-Pläne fortsetzen wird, wobei behauptet wurde, dass NFTs von vielen Spielern nicht verstanden werden.

„Das war eine Reaktion, die wir erwartet haben. Wir wissen, dass das Konzept nicht leicht zu verstehen ist. Aber Quartz ist wirklich nur ein erster Schritt, der zu etwas Größerem führen soll. Etwas, das von unseren Spielern leichter verstanden werden wird“, so Ubisofts Strategic Innovations Lab VP Nicolas Pouard.

„Ich glaube, die Spieler verstehen nicht, was ein digitaler Sekundärmarkt ihnen bringen kann“, so Pouard weiter. „Aufgrund der derzeitigen Situation und des Kontextes von NFTs glauben die Spieler wirklich, dass es erstens den Planeten zerstört und zweitens nur ein Werkzeug für Spekulationen ist.“

Andere Unternehmen hingegen reagierten auf die Kritik der Spieler und verwarfen ihre NFT-Pläne wieder. Auch Troy Baker zog sich aus dem Geschäft zurück.

