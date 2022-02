Wie die Verantwortlichen von Platinum Games auf Nachfrage klar stellten, hat das japanische Studio kein Interesse an NTFs beziehungsweise dem Thema Cryptogaming an sich. Im Zuge des Statements konnte sich Vizepräsident Hideki Kamiya einen Seitenhieb in Richtung Konami nicht verkneifen.

Mit Ubisoft, Konami oder Square Enix bekundeten in den vergangenen Wochen mehrere führende Publisher ihr Interesse am Crypto-Gaming beziehungsweise dem Thema NFTs oder leiteten bereits entsprechende Schritte in die Wege.

In einem aktuellen Interview sprachen auch die Verantwortlichen von Platinum Games über das Thema NFTs und gaben in Person von CEO Atsushi Inaba zu verstehen, dass NFTs aktuell zwar heiß diskutiert werden, für Spieler und Entwickler allerdings keine erkennbaren Vorteile mit sich bringen. Stattdessen gehe es nur um den schnellen Profit. Inaba weiter: „Die Gespräche der Leute, die versuchen, NFTs zu fördern und mit Gaming-Unternehmen zusammenzuarbeiten, scheinen äußerst einseitig zu sein. ‚Hey, du wirst Geld verdienen!‘ Aber was nützt es dem Benutzer oder dem Ersteller? Wenn ich meine Zeit mit etwas verbringen möchte, dann möchte ich, dass es der Entwicklung guter Spiele zugute kommt.“

„Da Inhalte immer digitaler werden, denke ich, dass NFT als Konzept an Bedeutung gewinnen wird, aber ich denke, dass die Early Adopters es nur als eine Möglichkeit sehen, so viel Profit wie möglich zu erzielen. Das ist etwas, an dem ich ehrlich gesagt nicht interessiert bin“, führte der CEO von Platinum Games aus.

Kamiya feuert gegen Konami

Noch deutlicher wurde Hideki Kamiya, der Vizepräsident von Platinum Games und kreative Kopf hinter Serien wie „Bayonetta“. Auf die Frage angesprochen, ob er von Konamis ersten Schritten im Bereich der NFTs überrascht wurde, gab Kamiya zu verstehen: „Nicht wirklich. Wenn es nach Geld riecht, ist Konami sofort zur Stelle! Ehrlich gesagt habe ich null Interesse an diesem Thema. Ich denke, was Inaba-san gerade gesagt hat, hat mich wirklich überzeugt, weil ich mich im Grunde eher als Benutzer denn als Geschäftsmann betrachte.“

„Es hat derzeit keinen Nutzen für die Benutzer. Wenn es in Zukunft so erweitert wird, dass es eine positive Seite für die Benutzer hat, dann interessiere ich mich vielleicht dafür, was sie damit machen. Aber das sehe ich im Moment nicht“, so Kamiya abschließend.

Auf absehbare Zeit ist also nicht mit NFTs aus dem Hause Platinum Games zu rechnen. Ob die abwehrende Haltung des japanischen Studios dauerhaft Bestand haben wird, muss die Zeit zeigen.

