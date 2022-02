Im vergangenen Monat berichtete das Wall Street Journals erstmals über die NFT-Pläne des weltweit operierenden Spielehändlers GameStop, die unter anderem einen eigenen Marktplatz für NFTs umfassen sollten.

In der Zwischenzeit wurde das Ganze offiziell bestätigt. Wie GameStop im Zuge der offiziellen Ankündigung der Pläne bekannt gab, wird sich das Unternehmen mit dem australischen Blockchain-Start-Up Immutable zusammenschließen. Weiter heißt es, dass die beiden Unternehmen einen bis zu 100 Millionen US-Dollar schweren Fond einrichten möchten, um Entwickler beziehungsweise Publisher zu fördern, die NFTs erstellen wollen, die in ihren eigenen Spielen verwendet und über den NFT-Marktplatz von GameStop verkauft werden.

GameStops Marktplatz soll noch in diesem Jahr starten

Der besagte Fond wird auf Basis von IMX, der hauseigenen Crypto-Währung von Immutable, betrieben. Werden bestimmte Transaktionenmeilensteine erreicht, warten Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 150 Millionen US-Dollar auf GameSpot. Läuft alles wie geplant, dann wird der NFT-Marktplatz von GameStop noch vor Ende 2022 an den Start gebracht. Ein konkreter Termin wurde bisher allerdings nicht genannt. Auch Informationen zu möglichen Entwicklern und Publishern, die das Projekt unterstützen möchten, stehen noch aus.

Die offizielle Website des NFT-Marktplatzes von GameStop gibt aktuell ebenfalls noch nicht viel her und wurde lediglich mit dem folgenden animierten Text versehen: „Power to the players. Power to the creators. Power to the collectors.“ In wie weit die NFT-Pläne von GameStop von den Kunden mitgetragen werden, muss die Zeit zeigen. In den vergangenen Wochen zeichnete sich nämlich ab, dass NFTs und das Cryptogaming an sich vom Großteil der Spieler abgelehnt werden.

Selbiges gilt für einen Großteil der Indie-Entwickler-Community, der sich ebenfalls gegen NFTs und ähnliche Transaktionen ausspricht. Dies bekam zuletzt der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Team17 zu spüren, der sich nach starker Kritik dazu entschloss, seine NFT-Pläne zu verwerfen.

