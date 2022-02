Team17: Nach der Kritik der Partner – Publisher stellt seine NFT-Pläne ein

In dieser Woche bestätigte auch der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Team17 eigene NFT-Pläne. Um eine Reihe von NFTs auf Basis der beliebten und langlebigen „Worms“-Reihe zu realisieren, kündigte das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit den Blockchain-Spezialisten von Reality Gaming Group an.

Eine Ankündigung, mit der sich die Verantwortlichen von Team17 in den vergangenen Tagen nur wenig Freunde machten. So reagierten nicht nur die Spieler negativ auf die NFT-Pläne von Team17 und machten ihrem Unmut in den sozialen Medien Luft. Darüber hinaus meldeten sich in dieser Woche verschiedene Studios zu Wort, die in der Vergangenheit mit dem Publisher zusammenarbeiteten und die Pläne von Team17 kritisierten. Nicht ohne Folgen: In einer aktuellen Stellungnahme nahm das Unternehmen Abstand von den geplanten „Worms“-NFTs.

Kritik der Partner und Spieler führte zum Aus der NFT-Pläne

„Wir haben unseren Teams, Entwicklungspartnern und unseren Gaming-Communitys sowie den von ihnen geäußerten Bedenken zugehört und daher die Entscheidung getroffen, uns aus dem NFT-Bereich zurückzuziehen“, heißt es hierzu kurz und knapp. Damit reagiert Team17 auf die zum Teil harsch formulierte Kritik der Partnerstudios. Besonders deutlich wurden dabei die „Going Under“-Macher von Aggro Crab Games, die sich dazu entschlossen, ihre Zusammenarbeit mit Team17 zu beenden, bis der Publisher Abstand von seinen NFT- und Blockchain-Plänen nimmt.

Bei NFTs handelt es sich um einzigartige, nicht austauschbare Dateneinheiten, die in Form eines digitalen Eintrags in einer Blockchain gespeichert werden und anschließend wie digitale Gegenstände gehandelt werden können. Während Team17 umgehend auf das Feedback seiner Partner beziehungsweise der Community reagierte, halten andere Publisher weiter an ihren NFT-Plänen fest – darunter Square Enix, Ubisoft oder Konami.

Vor allem bei Ubisoft scheint man recht optimistisch an das Thema NFTs heranzugehen und vertritt laut dem technischen Direktor Didier Genevois den Standpunkt, dass die Spieler und Spielerinnen die NFTs auf kurz oder lang akzeptieren werden.

