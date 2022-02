Ubisoft: Um Befürchtungen zu zerstreuen – Publisher verteilt NFTs an seine Entwickler

Des negativen Feedbacks der Spieler zum Trotz möchte Ubisoft an seinen NFT- und Cryptogaming-Plänen festhalten. Um zumindest die hauseigenen Entwickler vom zugrunde liegenden Konzept zu überzeugen, werden diese aktuellen Berichten zufolge mit speziellen NFTs auf Basis von "Ghost Recon" bedacht.

Unter dem Namen „Quartz“ kündigte der französische Publisher Ubisoft vor einigen Wochen eine eigene Plattform für NFTs beziehungsweise für das Cryptogaming an sich an.

Eine Ankündigung, die reichlich negatives Feedback seitens der Gaming-Community nach sich zog. Trotz allem wird Ubisoft laut eigenen Angaben an diesen Plänen festhalten, da man intern davon überzeugt sei, dass die Spieler das Konzept der NFTs auf kurz oder lang annehmen werden. Allerdings sind es nicht nur die Spieler, die diesem Thema skeptisch gegenüberstehen. Laut einem aktuellen Bericht von Kotaku äußerten intern einige Entwickler Bedenken hinsichtlich des negativen Feedbacks der Spieler.

In „Mana“, dem internen Social-Media-Hub von Ubisoft, soll sich ein Entwickler beispielsweise folgendermaßen geäußert haben: „Ich verstehe immer noch nicht so wirklich das ‚Problem‘, das hier gelöst wird. Ist es wirklich diese (extrem) negative Publicity wert, die es verursachen wird?“

Lassen sich die Entwickler umstimmen?

Um die Belegschaft vom Konzept der NFTs beziehungsweise des Cryptogamings zu überzeugen, verteilte Ubisoft intern spezielle NFTs zum 20. Geburtstag der „Ghost Recon“-Reihe, wie Kotaku weiter berichtet. In wie weit das Ganze zu einem Umdenken innerhalb der Belegschaft führen wird, bleibt abzuwarten. Generell scheint sich Ubisoft bei „Quartz“ gerne auf Fehler in der Kommunikation zu beziehen. So wies das Unternehmen erst kürzlich darauf hin, dass die Spieler die Vorteile von NFTs „schlichtweg noch nicht verstanden hätten“.

„Ich glaube, die Spieler verstehen nicht, was ein digitaler Sekundärmarkt für sie bringen kann. Aufgrund der aktuellen Situation und des Kontextes von NFTs glauben die Spieler wirklich, dass es erstens den Planeten zerstört und zweitens nur ein Werkzeug für Spekulationen ist“, wurde Nicholas Pouard, Vizepräsident des Strategic Innovations Lab von Ubisoft zitiert. „Es ist also wirklich für sie. Es ist wirklich vorteilhaft. Aber sie kapieren es im Moment nicht“

Ob Aussagen dieser Art dazu führen werden, dass sich die Spieler dem Thema Cryptogaming öffnen, lassen wir einmal dahingestellt.

