Itch.io: „NFTs sind Betrug“ – Inhaber des Indie-Marktplatzes mit deutlichen Worten

Spätestens mit der Ankündigung von Ubisofts Cryptogaming-Plattform „Quartz“ erreichte das Thema NFTs beziehungsweise Non-Fungible-Tokens die Welt der Videospiele.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits mehrere Indie-Studios gegen NFTs aussprachen, zog der auf Indie-Software spezialisierte Marktplatz „Itch.io“ nun mit einer eigenen Stellungnahme nach. Im Rahmen des Statements nahmen die Verantwortlichen des Indie-Marktplatzes kein Blatt vor den Mund und bezeichneten NFTs offen als Betrug beziehungsweise Scam. Gleichzeitig werden die Spieler und Nutzer dazu aufgerufen, sich ausführlich über NFTs zu informieren, anstatt den Aussagen von Unternehmen Glauben zu schenken, die schlichtweg eigene NFTs an den Mann beziehungsweise die Frau bringen wollen.

„NFTs sind ein Betrug“, heißt es in der Stellungnahme. „Wenn Sie der Meinung sind, dass sie für etwas anderes als die Ausbeutung von Schöpfern, Finanzbetrug und die Zerstörung des Planeten nützlich sind, bitten wir Sie, Ihre Lebensentscheidungen zu überdenken. Scheiß auf jedes Unternehmen, das sagt, dass es Schöpfer unterstützt und NFTs in irgendeiner Weise befürwortet. Sie kümmern sich nur um ihren eigenen Profit und die Chance auf Reichtum vor allen anderen. Vor allem angesichts des mittlerweile leicht zugänglichen Diskurses zur Problematik von NFTs. Wie kann man so begriffsstutzig sein?“

Klare Aussagen, mit denen man bei „Itch.io“ nicht alleine dasteht. Nach der offiziellen Ankündigung von „Worms“-NFTs vor wenigen Tagen riefen Indie-Studios beispielsweise dazu auf, die Zusammenarbeit mit dem Publisher Team17 zu beenden. Dies wiederum führte dazu, dass sich die Entscheidungsträger von Team17 dazu entschlossen, ihre NFT-Pläne zu begraben.

