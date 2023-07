Activision Blizzard: CAT räumt Microsoft und der CMA weitere Zeit für Verhandlungen ein

Bekanntermaßen entschlossen sich die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority im April dazu, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Großbritannien zu blockieren.

Vor allem Microsofts Marktmacht im Cloud-Gaming-Bereich, die mit dem Kauf des kalifornischen Publishing-Riesen weiter gewachsen wäre, sorgte laut der CMA für die Entscheidung, dem 68,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal nicht zuzustimmen.

Für eine Neubewertung des Ganzen sorgte vor wenigen Tagen die Tatsache, dass ein US-amerikanisches Bezirksgericht eine Klage der Federal Trade Commission, mit der die Übernahme durch eine einstweilige Verfügung unterbunden werden sollte, ablehnte.

Im Anschluss an das Urteil wiesen Microsoft und die CMA darauf hin, dass der Fall noch einmal neu aufgerollt wird, um Lösungen zu finden, mit denen die Bedenken der britischen Regulierungsbehörden ausgeräumt werden. Wie bekannt gegeben wurde, räumt der britische Competition Appeal Tribunal (CAT) den beiden Parteien auf der Insel weitere Zeit für die damit verbundenen Verhandlungen ein.

Frist um zwei Monate verschoben

Demnach wird die Berufung, in die Microsoft nach der Blockade des Deals in Großbritannien ging, für einen Zeitraum von zwei Monaten ausgesetzt. Dies soll Microsoft und die Competition and Markets Authority in die Lage versetzen, eine Lösung zu finden, die beide Parteien zufriedenstellt. Geht es nach der CMA, dann soll diese bis Ende August gefunden werden.

Wie eine Lösung für den britischen Markt im Detail aussehen könnte, bleibt abzuwarten. Laut Bloomberg wäre beispielsweise denkbar, dass Microsoft die Cloud-basierten Marktrechte für die Spiele von Activision Blizzard an ein ausgewähltes Telekommunikations-, Gaming- oder internetbasiertes Computing-Unternehmen veräußert, das in Großbritannien den Vertrieb übernimmt.

Auch in den USA soll das letzte Wort bezüglich der Übernahme noch nicht gesprochen sein. Nachdem die FTC nach ihrer Niederlage vor Gericht umgehend weitere Schritte ankündigte, soll die US-Regulierungsbehörde laut Reuters über weitere rechtliche Schritte nachdenken. Wie diese aussehen werden, ging aus dem Reuters-Bericht leider nicht hervor.

Weiter meldet Reuters, dass eine Gruppe von Einzelklägern in den USA versucht, vor dem obersten Gerichtshof „einen Antrag auf einen vorübergehenden Stopp der Übernahme“ zu erwirken. Dass dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt sein wird, darf aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen aber wohl bezweifelt werden.

