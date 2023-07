CMA: Microsofts Activision Blizzard-Neuverhandlung könnte neue Untersuchungen erfordern

Microsoft und die CMA sitzen wieder am Verhandlungstisch. In einer Stellungnahme warnt die britische Aufsichtsbehörde allerdings vor voreiligen Schlüssen. Man sei weiterhin am Anfang der Gespräche.

Viele Branchenkenner gehen davon aus, dass Microsoft nach der FTC-Niederlage kaum noch daran gehindert werden kann, Activision Blizzard zu übernehmen. Eine abgeschlossene Sache ist der Deal allerdings noch nicht. Einerseits kann die amerikanische FTC Berufung gegen die jüngste Gerichtsentscheidung einlegen. Und auch die britische CMA ist weiterhin eine Hürde, wenn auch nur eine regional begrenzte.

Unmittelbar nach dem Gerichtsurteil in dieser Woche bestätigte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde eine temporäre Aussetzung des Rechtsstreits, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie an den Verhandlungstisch zurückkehren wird, um mit Microsoft eine Form der Lösung zu diskutieren. Eine finale Einigung scheint es noch nicht zu geben.

Blockade hat weiterhin Bestand

In der heutigen Erklärung verweist die CMA darauf, dass die Behörde an der ursprünglichen Entscheidung festhält und dass die Gespräche mit den Redmondern noch ganz am Anfang stehen. Zugleich warnt die CMA davor, dass eine Umstrukturierung der Transaktion ein neues Verfahren in die Wege leiten kann.

„Die fusionierenden Unternehmen haben zwar nicht die Möglichkeit, neue Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, sobald ein Abschlussbericht vorliegt. Sie können sich aber für eine Umstrukturierung der Transaktion entscheiden, was zu einer neuen Fusionsuntersuchung führen kann“, so CMAs Senior Media Officer Billy Proudluck gegenüber IGN.

Laut Proudluck hätten Microsoft und Activision angedeutet, dass sie darüber nachdenken, wie die Transaktion geändert werden könne. Und die CMA sei bereit, auf dieser Grundlage mit ihnen zu verhandeln.

„Diese Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium. Und die Art und der Zeitpunkt der nächsten Schritte werden zu gegebener Zeit festgelegt“, so der CMA-Vertreter weiter.

Ebenfalls verwies er darauf: „Während beide Parteien eine Pause in Microsofts Berufung beantragt haben, um diese Gespräche zu ermöglichen, bleibt die Entscheidung der CMA, die in ihrem Abschlussbericht dargelegt ist, bestehen.“

Microsoft hat basierend auf den aktuellen Verträgen bis zum 18. Juli 2023 Zeit, um das Geschäft mit Activision Blizzard abzuschließen. Es kann allerdings gemutmaßt werden, dass die beiden Parteien diese Frist verlängern werden, da die Ziellinie in Sicht ist und beide ein Interesse an der Übernahme haben.

Die CMA kündigte im vergangenen April die Entscheidung an, das Geschäft mit der Begründung zu blockieren, dass es negative Auswirkungen auf den Cloud-Gaming-Markt haben könnte. Microsoft legte daraufhin Berufung ein.

Obwohl die CMA nur eine von mehreren Regulierungsbehörden ist, die Bedenken äußerten, dass die Übernahme zu einer Monopolisierung des Cloud-Gaming-Marktes führen könnte, kamen andere Marktwächter wie die Europäische Kommission zu dem Schluss, dass der Deal genehmigt werden kann.

