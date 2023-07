Microsoft & Activision: Meldungen über mögliche CMA-Einigung und FTC-Berufung

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist weiterhin in der Schwebe, jedoch recht wahrscheinlich. Während einerseits berichtet wird, dass die FTC gegen das jüngste Urteil in Berufung gehen könnte, scheinen Microsoft und die britische CMA einer Einigung recht nahe zu sein.

Im Fall der jüngsten Verhandlung zwischen der FTC und Microsoft ist zugunsten des Xbox-Herstellers ein erstes Urteil gefallen. Eine längerfristige einstweilige Verfügung wird es demnach nicht geben. Es sei denn, die FTC kann sich in einem Berufungsverfahren durchsetzen.

Und tatsächlich tendiert die U.S. Federal Trade Commission Berichten zufolge dazu, gegen das Urteil vom gestrigen Dienstag Berufung einzulegen.

Den Angaben von Bloomberg zufolge wurde zwar noch keine Entscheidung getroffen. Jedoch könnte eine Berufung „schon am Mittwoch“ eingereicht werden, so die Quelle, die angeblich Kenntnis von den Überlegungen hat. Danach wäre in den USA zumindest wieder einiges offener.

Einigung mit CMA in Reichweite?

An anderer Stelle möchte der Journalist David Faber erfahren haben, dass es mit der britischen CMA fruchtbare Gespräche gab, die eine Einigung erwarten lassen.

„Wir haben vor ein paar Stunden interessante Kommentare sowohl von der CMA als auch von Microsoft erhalten, die darauf hindeuten, dass die beiden Seiten in Gesprächen waren, um zu versuchen, die Transaktion so umzustrukturieren, dass sie die Einwände der CMA erfüllt und daher abgeschlossen werden kann. Und was ich erfahren habe, ist, dass Microsoft eine diskrete, kleine Veräußerung angeboten hat, von der unklar ist, was das genau ist, aber die tatsächlich die CMA zufriedenstellen wird oder von der ausgegangen wird, dass sie die CMA zufriedenstellen wird“, so Faber in der CNBC-Sendung The Exchange.

Spekuliert wird, dass diese „diskrete, kleine Veräußerung“ eine Art Lizenzvertrag für Microsofts Gaming-Cloud in Großbritannien sein könnte. Darauf aufbauend geht Faber davon aus, dass es am Montag vor dem Auslaufen des Fusionsvertrags zwischen den beiden Parteien zum Abschluss der Übernahme kommen wird.

Im vergangenen April gab die britische CMA bekannt, dass man den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard blockiert, was Microsoft gar dazu hinreißen ließ, die Sicherheit Großbritanniens ins Gespräch zu bringen.

Die britischen Wettbewerbshüter äußerten Bedenken, dass Microsoft auf dem Cloud-Gaming-Markt eine dominierende Rolle einnehmen könnte. Die „Call of Duty“-Reihe spielte bei der Entscheidung keine zentrale Rolle.

Die Europäische Kommission wiederum sieht mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eine Stärkung der Cloud-Bestrebungen, was positiv für die Konsumenten sei. Entsprechend wurde die Übernahme genehmigt. Ähnlich argumentierte das US-Gericht, das die von der FTC angestrebte einstweilige Verfügung verhandelte.

