Returnal: Ein DLC, ein Nachfolger oder etwas Anderes? Offizieller Tweet befeuert Spekulationen

Mit „Returnal“ veröffentlichte das finnische Entwicklerstudio Housemarque im April 2021 einen Rougelite-Shooter für die PS5, der bei der Community wie den Kritikern gleichermaßen gut ankam.

Im Februar des vergangenen Jahres folgte zudem eine Umsetzung für den PC. Nachdem die Verantwortlichen von Housemarque in der Vergangenheit des Öfteren darauf hinwiesen, dass sie gerne zu „Returnal“ zurückkehren würden, sorgte das finnische Studio nun selbst für neue Spekulationen und reichlich Gesprächsstoff.

Via X (ehemals Twitter) veröffentlichte Housemarque nämlich ein Bild der „Returnal“-Protagonistin Selene in einem zerbrochenen Spiegel. Zudem wird in dem Tweet auf den morgigen Dienstag hingewiesen.

Woran arbeitet Housemarque?

Die Tatsache, dass in dem geteilten Bild ein Wiedersehen mit Selene wartet, lässt die Vermutung aufkommen, dass Housemarque in der Tat eine Ankündigung zu „Returnal“ plant. Worauf sich diese im Detail bezieht, bleibt allerdings abzuwarten.

Neben einer Erweiterung beziehungsweise DLC könnten ein Update mit neuen Features oder der Sprung in ein anderes Medium in Frage kommen.

Auch wenn sich der Release der PS5-Version von „Returnal“ am morgigen Dienstag, den 30. April 2024 zum mittlerweile dritten Mal jährt, mutet die Enthüllung eines Nachfolgers eher unrealistisch an. Sollte Housemarque in der Tat an einem „Returnal 2“ arbeitet, dürfte Sony Interactive Entertainment den Titel eher auf einem Event wie dem PS5 Games Showcase vorstellen.

Dieser findet unbestätigten Berichten zufolge im Mai statt.

Ein neues Hauptquartier und ambitionierte Pläne

Im Oktober 2023 kündigte Housemarque den Umzug in ein neues Hauptquartier an, der bis Ende 2024 abgeschlossen werden soll. Die neue Niederlassung ist im finnischen Helsinki angesiedelt und wird laut Housemarque „ein Leuchtturm der Innovation und Kreativität in der nördlichsten Hauptstadt sein.“

Gleichzeitig formulierte das Studio in der Ankündigung des neuen Hauptquartiers ambitionierte Pläne. So geht es Housemarque um nicht weniger als das Ziel, die Videospielindustrie mit innovativen Konzepten positiv zu beeinflussen.

„Mit Funktionen wie hochmodernen Besprechungsräumen, richtigen Audiostudios, Testbereichen und Wellnessbereichen schaffen wir eine Umgebung, die nordische Sensibilität mit Kreativität verbindet und darauf abzielt, die weltbesten Spieleentwickler anzuziehen“, so die Verantwortlichen weiter.

Sollte Housemarque bezüglich des heute veröffentlichten Tweets für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

