Call of Duty: Microsoft und Sony unterzeichnen Vereinbarung

Microsoft und Sony haben eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der die "Call of Duty"-Reihe nach der Übernahme von Activision Blizzard auf den PlayStation-Systemen gehalten wird.

„Call of Duty“ wird den PlayStation-Spielern auch nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erhalten bleiben. Wie Phil Spencer auf Twitter bekanntgab, haben Microsoft und PlayStation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, die besagt, dass die Shooter-Reihe nicht von der Konkurrenz-Konsole abgezogen wird.

Weitere Einzelheiten wurden zum Deal nicht genannt. Nachdem erste Angebote von Microsoft nur eine Laufzeit von wenigen Jahren hatten und von Sony als nicht ausreichend bezeichnet wurden, ist es denkbar, dass mit dem neuen Angebot der oft erwähnte Zehnjahreszeitraum oder eine noch längere Spanne abgedeckt wird.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Microsoft und PlayStation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben, die besagt, dass Call of Duty nach der Übernahme von Activision Blizzard auf der PlayStation bleiben wird. Wir freuen uns auf eine Zukunft, in der Spieler weltweit mehr Auswahl haben, um ihre Lieblingsspiele zu spielen“, so Phil Spencer.

„Call of Duty“ ist regelmäßig das meistverkaufte Spiel des Jahres. Und auch wenn eine vollständige Exklusivität nicht zur Debatte stand, war die Aussicht, dass die künftigen Spiele im Rahmen der Markteinführung für eine vergleichsweise geringe Gebühr in den Xbox Game Pass aufgenommen werden, einer der Kritikpunkte von PlayStation.

Keine Vereinbarung zu anderen Spielen

Wie es um die anderen Spiele von Activision Blizzard steht, ist weiterhin offen. Allerdings legen Microsofts Strategien nach der Übernahme von Bethesda nahe, dass viele neue Spiele von Activision Blizzard nicht mehr für PlayStation-Systeme erscheinen werden.

Auch Brad Smith, Präsident von Microsoft, spricht lediglich von der „Call of Duty“-Reihe: „Vom ersten Tag dieser Übernahme an haben wir uns verpflichtet, auf die Bedenken von Regulierungsbehörden, Plattform- und Spieleentwicklern sowie Verbrauchern einzugehen. Auch nachdem wir die Ziellinie für die Genehmigung dieses Deals überquert haben, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass Call of Duty auf mehr Plattformen und für mehr Verbraucher als je zuvor verfügbar bleibt.“

Während es für Microsoft sowohl aus Sicht der PR als auch in Bezug auf die Umsatzzahlen kein kluger Schachzug gewesen wäre, „Call of Duty“ von der PlayStation fernzuhalten, da das größere Publikum dieser Plattform für den Erfolg der Ego-Shooter-Serie von entscheidender Bedeutung ist, besteht diese Gefahr bei kleineren Marken eher weniger.

Doch auch „Call of Duty“ bekommt bald mehr Gegenwind. Sony gab bereits bekannt, dass man verstärkt in Service-Games investieren möchte. Mehr als zehn solcher Projekte sollen in den kommenden Jahren erscheinen.

Aufgrund zurückliegender Erfahrungen haben wir uns dazu entschlossen, die Kommentarfunktion zu diesem Thema zu deaktivieren. Interessierte Spieler können sich im PLAY3-Forum über die heutige Ankündigung austauschen.

