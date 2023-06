Jim Ryan: Viele Publisher glauben, dass der Xbox Game Pass wertvernichtend ist

Microsoft richtet das Xbox-Geschäft zunehmend auf den Xbox Game Pass aus, der früher oder später zum Netflix der Spielebranche werden soll. Mit PlayStation Plus beschreitet Sony einen anderen Weg: Neuerscheinungen werden in der Regel nicht in das Aboangebot aufgenommen, sondern weiterhin zum Vollpreis verkauft.

Im Rahmen des Rechtsstreits zwischen der amerikanischen FTC und Microsoft ging der PlayStation-Chef Jim Ryan noch einmal auf die Hintergründe ein. Dabei behauptete er, dass viele Publisher Microsofts Videospiel-Abo-Service nicht mögen, da er „wertvernichtend“ sei.

„Ich habe mit allen Publishern gesprochen und sie lehnen den Game Pass geschlossen ab, weil es wertvernichtend ist“, so Ryan während seiner Anhörung.

Bemerkenswert ist dabei, dass selbst Activision Blizzard bisher keinen Anreiz sah, den Xbox Game Pass zu unterstützen. Microsoft wiederum möchte nach dem Abschluss des Deals „so viele Activision Blizzard-Spiele wie möglich in den Xbox Game Pass und PC Game Pass“ integrieren.

Zu den Publishern, die nicht vom Xbox Game Pass bzw. der Veröffentlichung neuer Spiele im Abo überzeugt sind, gehört Take-Two. Schon im vergangenen November betonte dessen CEO Strauss Zelnick: „Ich glaube immer noch nicht, dass es Sinn macht. Und ich glaube, dass es jetzt offensichtlich wird, dass es keinen Sinn macht.“

Während die Bereitstellung neuer AAA-Spiele für Zelnick eine verpasste Chance wäre, könnte es laut seiner Einschätzung sinnvoll sein, ältere Spiele einem Abonnementdienst hinzuzufügen. Spieler sollten aber nicht erwarten, dass die großen Neuerscheinungen von Take-Two am ersten Tag über einen Abonnementdienst verfügbar gemacht werden.

Sorgt der Xbox Game Pass für rote Zahlen?

Ebenfalls behauptete Ryan, dass der Xbox Game Pass für Microsoft unrentabel sei. „Das Game-Pass-Geschäftsmodell scheint einige Herausforderungen zu haben. Und Microsoft scheint eine Menge Geld dabei zu verlieren“, so seine Worte.

Auf Nachfrage wollte Xbox zu dieser Behauptung keine Stellungnahme abgeben, verwies aber auf einen Xbox Wire-Eintrag, in dem es hieß dass jeder Game Pass-Titel, der beim diesjährigen Xbox Games Showcase angekündigt wird, bei einem Entwickler entsteht, der bereits ein Spiel über den Xbox Game Pass veröffentlicht hat.

Eingeräumt wurde von Microsoft zuvor allerdings eine unvermeidliche Folge des Abo-Angebotes: Es führt zu einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen von Videospielen.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Wie das laufende Verfahren zwischen Microsoft und der FTC enden wird, ist weiterhin offen. Sollte sich die amerikanische Regulierungsbehörde durchsetzen und eine einstweilige Verfügung erwirken, könnte es das vorläufige Ende der Übernahmebestrebungen sein.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren