Activision Blizzard: FTC-Vorgehen könnte Microsoft zur Aufgabe bewegen

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist weiterhin ungewiss. In den USA soll der baldige Abschluss mit einer einstweiligen Verfügung verhindert werden, was einen langen Prozess zur Folge haben könnte. Rechtsberater von Microsoft warnen gar von einem Abbruch des Deals.

Nachdem die britische CMA vor einigen Wochen für eine Blockade der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sorgte, sah es aufgrund gegensätzlicher Entscheidungen anderer Regulierungsbehörden zunächst danach aus, dass sich das Blatt wieder zugunsten von Microsoft wenden kann. Unter anderem wurde der Deal von der Europäischen Kommission durchgewunken.

Allerdings versucht auch die amerikanische FTC den geplanten Zusammenschluss von Microsoft und Activision zu verhindern. Als neue Eskalationsstufe wurde in dieser Woche eine einstweilige Verfügung angestrebt, die den Deal bis zu einer vollständigen Genehmigung verhindern soll. In einer ersten Entscheidung wurde die Akquisition von einem US-Richter temporär blockiert, solange sich die einstweilige Verfügung in der Prüfung befindet.

Das Ende der Übernahmebestrebungen?

Wie TweakTown inzwischen herausfand, räumten Microsofts Anwälte in den jüngsten Gerichtsunterlagen ein, dass Microsoft die Fusion abblasen könnte, wenn der Richter die von der FTC beantragte einstweilige Verfügung gewährt.

Zwar sei es denkbar, dass der weitere Verlauf des FTC-Prozesses in Microsofts Sinne verlaufen würde, auch wenn die einstweilige Verfügung zum Tragen kommt. Allerdings merkte Microsofts Rechtsbeistand an, dass der darauffolgende Rechtsstreit in einem schleichenden Tempo fortgeführt werden könnte, wodurch sich die Dinge möglicherweise über Jahre hinziehen. Microsofts Anwalt nennt dies „einen Zeitrahmen, den keine Fusion überleben könnte“.

Microsoft und Activision waren sich offenbar im Klaren darüber, dass die Zeit gegen den Zusammenschluss läuft. Da die weitere Strategie der FTC offen kommuniziert wurde und sich die Regulierungsbehörde gegen den Deal stellt, hatten die beiden Unternehmen geplant, sich auch ohne Entscheidung irgendwann nach dem 15. Juni zusammenzuschließen.

Dies wiederum veranlasste die FTC dazu, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, um die beiden Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum an der Fusion zu hindern.

Tweaktown berichtet ebenfalls von einer neuen Regeländerung der FTC, die es den Kommissaren erlauben würde, die Entscheidung des ALJ (Administrative Law Judge) zu ignorieren und stattdessen die Genehmigung der Fusion zur Abstimmung zu stellen, was wiederum ein weiteres Jahr Verzögerung darstellen würde.

Diese Verzögerung könnte Neuverhandlungen und viele weitere Millionen Dollar für Anwaltskosten und Anträge erfordern. Gleichzeitig müssten beide Unternehmen noch eine längere Zeit unabhängig voneinander agieren, da die Videospielindustrie schnell wächst und sich weiterentwickelt.

CMA-Blockade in Großbritannien gilt weiterhin

Auch in Großbritannien ist der weitere Verlauf offen. Zwar möchte Microsoft in einem Berufungsverfahren gegen die CMA-Entscheidung vorgehen. Doch selbst wenn sich das Unternehmen darin durchsetzen könnte, würde dies den Prozess nur neu starten, indem die CMA eine zweite Untersuchung des Deals einleitet. Ob die Blockadeentscheidung dabei aufgehoben wird, ist fraglich.

Zwar könnte Microsoft den britischen Markt am Ende als einen Sonderfall behandeln und Wege finden, die Xbox-Produkte dort auch ohne CMA-Zustimmung zu vertreiben. Doch sollte sich die FTC in den USA gleichermaßen durchsetzen, wäre ein solches Szenario kaum denkbar.

Was glaubt ihr? Werden Activision Blizzard und Microsoft die Übernahme abschließen können oder werden die beiden Unternehmen auch in den kommenden Jahren getrennte Wege gehen?

