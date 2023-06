Microsoft vs FTC: Einstweilige Verfügung soll Übernahme von Activision Blizzard verhindern

Microsoft vs FTC:

Die Verfahren zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gehen in eine neue Runde. In den USA möchte die FTC eine einstweilige Verfügung erwirken, die einen baldigen Abschluss verhindern soll.

Nachdem die Europäische Kommission und die Regulierungsbehörden mehrerer Länder der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft grünes Licht gaben, bleibt die britische CMA bei der Blockade des Deals. Auch in den Vereinigten Staaten ist der Kauf des Publishers längst nicht in trockenen Tüchern. Allerdings kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Einem Bericht von CNBC zufolge steht die US-Regulierungsbehörde FTC kurz davor, eine einstweilige Verfügung einzureichen, um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu verhindern. Es ist ein weiterer Versuch der FTC, die Fusion in den USA vor dem Stichtag am 18. Juli 2023 zu verhindern. Schon zuvor wurde gegen Microsoft eine Klage eingereicht.

„Sowohl eine einstweilige Verfügung als auch eine vorbereitende Verfügung sind notwendig, da Microsoft und Activision erklärt haben, dass sie die geplante Übernahme jederzeit [geschwärzt] ohne weitere Mitteilung an die Kommission vollziehen können“, so die FTC in der Begründung

Mit der einstweiligen Verfügung soll der Status quo aufrechterhalten werden, um „zwischenzeitlichen Schaden für den Wettbewerb zu verhindern“, während das Verwaltungsverfahren der FTC weiterhin anhängig ist.

Reaktion von Brad Smith

Zwischenzeitlich meldete sich Brad Smith, der Präsident von Microsoft, zu Wort und zeigte sich zuversichtlich: „Die heutige Aktion der FTC, eine Klage im Fall Activision vor einem Bundesgericht einzureichen, sollte den Entscheidungsprozess beschleunigen. Das kommt allen zugute. Wir bevorzugen immer konstruktive und gütliche Wege mit Regierungen, aber wir haben Vertrauen in unseren Fall und freuen uns darauf, ihn vorzutragen.“

Die einstweilige Verfügung ist nur eine vorübergehende Blockademethode. Die FTC müsste in der zuvor eingereichten Klage erfolgreich sein und hoffen, dass in ihrem Sinne abgestimmt wird. Dagegen könnte Microsoft wiederum Berufung einlegen.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema Activision Blizzard interessieren:

Microsoft hat ebenfalls alle Hände voll zu tun, um die Entscheidung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde aufzuheben. Eine entsprechende Berufung wurde bereits eingereicht. Wie das Xbox-Unternehmen darin argumentiert, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Doch selbst wenn die Berufung erfolgreich ist, muss die Entscheidung zur zweiten Überprüfung an die CMA zurückgehen, wobei offen ist, ob die britische Aufsichtsbehörde beim neuen Anlauf anders entscheiden wird.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren